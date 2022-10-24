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盜賣扣案毒品大賺3.6億 「最貪調查官」100萬元交保

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

調查局航基站前機動組長徐宿良與酒吧老闆張益祥合夥，涉嫌盜賣國家查扣毒品，犯罪所得高達3億6000多萬元，兩人去年3月底遭收押，法院今裁定兩人各100萬元交保8月、限制住居出境，並須定期線上報到。

桃園地院指出，院方審酌本案犯罪事實繁複，同案被告人數達9人，有諸多事項須釐清，不可能於羈押期間屆滿前審理終結，又考量交互詰問已部分完成，若輔以相關手續，足以對2人形成拘束力、降低畏罪逃亡風險及確保日後審判、執行。

地院今裁定，徐宿良及張益祥分別以100萬元交保8月，期間須於每周一、周四上午在指定地點、以指定方式持手機拍攝自己面部照片，並同步傳送至科技設備監控中心，以此定期報到，同時限制住居、出境、出海，並接受適當科技設備監控。

2020年底調查局被爆弄丟6.5公斤的毒郵包安非他命，深入追查發現是負責保管政務庫的時任組長徐宿良（59歲）趁午休、下班時溜進去搬毒品，再以氯化鈉（鹽巴）、檸檬酸調包，和經營酒吧的張益祥（57歲）等人賣掉，檢調查出徐等販毒至少持續8年，偷盜國家查扣毒品再賣回市場，估計賺進高達3億6000多萬。

負責偵辦的桃園地檢署去年3月29日指揮北機站發動首波搜索，聲押徐宿良及其妻子李翠萍獲准，押期4個月內密集偵辦，又發動數次搜索，同年7月28日依貪汙治罪侵占職務上持有之非公用私有財物、販毒等起訴徐、李、張等人。

前調查官徐宿良（右）勾結張益祥盜賣調查局扣案毒品，經逾1年半羈押，今獲裁定100萬元交保。圖／擷取自臉書
前調查官徐宿良（右）勾結張益祥盜賣調查局扣案毒品，經逾1年半羈押，今獲裁定100萬元交保。圖／擷取自臉書

毒品 桃園

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