馬籍女大生告別式…父質疑台灣「可教化」 對愛女遺照道歉：沒保護好妳

馬來西亞籍蔡姓女大生遭男網友陳柏諺殺害，陳屍在北市士林區租屋處，蔡的父母、胞弟搭機來台處理後事，今天下午舉辦告別式。蔡父說，公道換不回寶貝女兒的生命，但「可教化」真的確實教化，讓悲劇不再發生嗎？

蔡姓女大生告別式，昨天舉辦在北市立二殯。蔡父沉痛說著「害怕隨便的一句發言，造成台灣與馬來西亞間的國際糾紛」、「很想討一分公平、正義，討一分公道，但他清楚這換不回寶貝女兒的生命」。

蔡父說，犯人的性命補不回被害者的性命，但是「可教化」真的確實做到教化了嗎？真的讓悲劇不再發生了嗎？他想這是社會大眾所關注的。

隨後蔡父轉身，對著愛女遺照說「寶貝女兒對不起，爸爸、媽媽、弟弟沒有保護好妳，但是妳知道我們有多麼愛妳，記得爸爸媽媽給妳的教育，相信這世界是那麼善良美好，現在妳放下一切，帶著大家的愛，到天堂去生活」。