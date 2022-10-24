快訊

驚！房貸睽違3年「還完比借得多」 專家：房市進入盤整期

接種Novavax疫苗二日後「心臟不適」 93歲婦急診來不及死亡

多起重大槍擊案 全國無限期掃黑、肅槍

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

發生多次重大槍擊案，出現治安惡化警訊，警政署指示刑事局與地方警察局成立掃黑專責隊，揪出幕後首要分子，刨除犯罪利益結構及斷絕不法利益來源，強調掃黑、肅槍沒有期限。

警政署今年全國同步執行4波掃黑、3波肅槍，查獲治平專案258件、犯嫌1758人，查緝非法槍枝219枝、改造槍械場所22處，統計今年發生槍擊案68件，比去年同期減少15件。

警政署說，採「系統性掃黑」，依組織犯罪防制條例究辦幫派組織，對幫派不法利益及來源不明財產，向法院聲請扣押裁定，對幫派圍事、投資的營業處所，聯合公部門實施「第三方警政」，強力稽查並裁罰違規。

警政署也推動修法強化模擬槍及其零組件管制，規範模擬槍關鍵零組件烙碼、槍管設置嵌入物，並加強管理產銷流程，防止改造；對於容易改造的進口低動能槍枝，增訂輸入管制規定，嚴密把關。

萬國幫成員邱國隆在台北市萬華區開槍打傷4人，挾持人質與警方對峙，釋放最後一人後舉槍自戕不治。記者林澔一／攝影
萬國幫成員邱國隆在台北市萬華區開槍打傷4人，挾持人質與警方對峙，釋放最後一人後舉槍自戕不治。記者林澔一／攝影

幫派 槍枝 槍擊

延伸閱讀

中市警執行掃黑肅槍 10月以來查獲13件、79人到案

槍擊案數最低仍被酸慶記之都 陳其邁：勿打擊基層士氣

高雄遭非議「慶記之都」 員警因這數字很不服氣

北市幫派街頭血拚 國民黨議會黨團批：掃黑績效亮紅燈

相關新聞

多起重大槍擊案 全國無限期掃黑、肅槍

發生多次重大槍擊案，出現治安惡化警訊，警政署指示刑事局與地方警察局成立掃黑專責隊，揪出幕後首要分子，刨除犯罪利益結構及斷...

馬籍女大生今午告別式 親友同學都到場致哀

就讀銘傳大學海青班的蔡姓女大生，遭男網友陳柏諺勒斃在租屋處，日前蔡的父母、胞弟搭機來台處理後事，今天中午在台北市立第二殯...

高雄男見警臨檢裝傻講電話 滿身K味逃不過警鷹眼

高市彭姓男子前天深夜在三民區一間遊藝店前徘徊，見前方有員警執行臨檢，佯裝講電話，走過警方身邊，因滿身K毒味，被警攔下；警...

馬籍女大生在台被掐死今火化遺體 父母明搭機回國

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，蔡女的父母和弟弟抵台處理後事。全案遺體解剖釐清死因，鑑定報告今以最速件出爐，...

嘉義土方糾紛退休警涉殺人案 法院裁定再延長羈押2月

綽號「紅點」的嘉義縣退休偵查佐侯宏典與綽號「包子」的男子張嘉恩雙方因土方糾紛，爆發槍戰，侯男涉嫌槍殺張男，嘉義地檢署依殺...

馬籍女大生血液有藥物反應 凶嫌恐先下藥後殺人

台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展，死者被掐脖窒息身亡，且血液中檢驗出藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。