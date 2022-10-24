多起重大槍擊案 全國無限期掃黑、肅槍

發生多次重大槍擊案，出現治安惡化警訊，警政署指示刑事局與地方警察局成立掃黑專責隊，揪出幕後首要分子，刨除犯罪利益結構及斷絕不法利益來源，強調掃黑、肅槍沒有期限。

警政署今年全國同步執行4波掃黑、3波肅槍，查獲治平專案258件、犯嫌1758人，查緝非法槍枝219枝、改造槍械場所22處，統計今年發生槍擊案68件，比去年同期減少15件。

警政署說，採「系統性掃黑」，依組織犯罪防制條例究辦幫派組織，對幫派不法利益及來源不明財產，向法院聲請扣押裁定，對幫派圍事、投資的營業處所，聯合公部門實施「第三方警政」，強力稽查並裁罰違規。