多起重大槍擊案 全國無限期掃黑、肅槍
發生多次重大槍擊案，出現治安惡化警訊，警政署指示刑事局與地方警察局成立掃黑專責隊，揪出幕後首要分子，刨除犯罪利益結構及斷絕不法利益來源，強調掃黑、肅槍沒有期限。
警政署今年全國同步執行4波掃黑、3波肅槍，查獲治平專案258件、犯嫌1758人，查緝非法槍枝219枝、改造槍械場所22處，統計今年發生槍擊案68件，比去年同期減少15件。
警政署說，採「系統性掃黑」，依組織犯罪防制條例究辦幫派組織，對幫派不法利益及來源不明財產，向法院聲請扣押裁定，對幫派圍事、投資的營業處所，聯合公部門實施「第三方警政」，強力稽查並裁罰違規。
警政署也推動修法強化模擬槍及其零組件管制，規範模擬槍關鍵零組件烙碼、槍管設置嵌入物，並加強管理產銷流程，防止改造；對於容易改造的進口低動能槍枝，增訂輸入管制規定，嚴密把關。
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