高雄男見警臨檢裝傻講電話 滿身K味逃不過警鷹眼

高市彭姓男子前天深夜在三民區一間遊藝店前徘徊，見前方有員警執行臨檢，佯裝講電話，走過警方身邊，因滿身K毒味，被警攔下；警方見他直瞄手中紙袋，問有無違禁品，他大方攤開，被眼尖警方看見一小瓶K毒就在檳榔和香菸底下，讓彭百口莫辯。

三民二警分局民族派出所長林卓材，22日深夜11時許，帶班執行擴大臨檢勤務，8名員警至明誠一路遊藝店家前，當時在店家前方的彭姓男子（25歲），見警方大陣仗臨檢，當下假裝講電話，若無其事地走過警方身邊。

所長林卓材在彭男走過他身邊時，聞到彭身上飄散一股K煙味，將他攔下盤查，當時彭眼睛不斷偷瞄手中的紙袋，警方問彭「有無攜帶違禁品？」彭大方打開紙袋讓警方檢視，結果警方發現袋中除檳榔和香菸外，袋子內還有一小瓶K他命結晶體。

彭男見犯行無法掩飾，坦承持毒，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。