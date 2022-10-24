嘉義土方糾紛退休警涉殺人案 法院裁定再延長羈押2月

綽號「紅點」的嘉義縣退休偵查佐侯宏典與綽號「包子」的男子張嘉恩雙方因土方糾紛，爆發槍戰，侯男涉嫌槍殺張男，嘉義地檢署依殺人罪嫌起訴侯男並具體求處無期徒刑，法院裁定收押禁見，因羈押時間將屆，嘉義地院認為羈押原因仍存在，裁定再延長羈押2月。

裁定書表示，被告侯宏典經裁定自今年5月18日羈押，並禁止接見通信，8月18日起第一次延長羈押2月。因羈押期限即將到，日前聽取被告與辯護人、檢察官意見後，被告仍否認犯行，認為犯罪嫌疑重大，涉嫌殺人等重罪，有相當理由認為有湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押原因及繼續羈押的必要，裁定自今年10月18日起延長2月，並禁止接見、通信。

裁定書表示，羈押被告，偵查中不得逾2月，審判中不得逾3月。但有繼續羈押必要，得於期間未滿前，法院裁定延長。延長羈押期間，偵查中不得逾2月，以延長1次為限。審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限。刑事訴訟法第108條第1項前段、第5項分別定有明文。

今年元月嘉義縣東石鄉三家村一間土地公廟發生28歲男子張嘉恩遭槍擊身亡案，檢警調查與張男有土方利益衝突的53歲退休偵查佐侯宏典等人涉案。

據悉，綽號「紅點」的侯宏典擔任警職期間，曾偵辦過「包子」張嘉恩涉嫌槍砲及恐嚇案件，兩人因此結下樑子；侯男退休後投入土方事業又與「包子」因土方利益發生衝突。

今年元月五日晚間，雙方爆發口角衝突，事後「包子」與侯男人馬相約談判；「包子」與同伙開車到現場對空開槍，嗆聲挑釁，離去後再返回現場開槍，侯男涉嫌朝「包子」車輛開槍反擊，子彈擊中「包子」右前額，「包子」失去意識，車子失控衝撞電線桿經送醫搶救不治。