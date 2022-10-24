馬籍女大生血液有藥物反應 凶嫌恐先下藥後殺人

台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展，死者被掐脖窒息身亡，且血液中檢驗出藥物反應，檢警將調查陳男是否偷偷下藥殺人，將訊問遭羈押的陳男，釐清犯案動機和手法。

檢察官事發當晚10月13日，勘驗命案現場，發現疑有被整理過，房間內開著冷氣，死者陳屍單人床上，穿著居家服衣著完整，還蓋著被子，現場觀察無打鬥痕跡，也無服用藥物跡象。

死亡鑑定報告近日出爐，報告顯示死者血液中有藥物反應，且案發當日確有發生性行為。但死者沒有任何掙扎跡象，陳男是否涉嫌預謀犯案、下藥殺人，檢方目前不排除陳男在死者服用藥物睡著後，掐脖子行凶殺人。

陳男犯案動機為何？檢警對陳男供詞存疑，日前依死亡鑑定報告顯示陳男謊話連篇，陳述2人的交往相處細節，恐是脫罪辯詞，或誤導偵辦方向。

陳男辯稱，交往5天多次發生性行為，但案發當天沒有親密行為。檢方懷疑，若真如陳男所言曾發生多次性行為，兩人應該是熱戀，又怎會突然為金錢痛下殺手？藥物來源為何？究竟是死者自行服用，或陳男偷偷下藥，全案尚待檢方調查釐清。