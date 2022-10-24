聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬籍女大生血液有藥物反應 凶嫌恐先下藥後殺人
台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展，死者被掐脖窒息身亡，且血液中檢驗出藥物反應，檢警將調查陳男是否偷偷下藥殺人，將訊問遭羈押的陳男，釐清犯案動機和手法。
檢察官事發當晚10月13日，勘驗命案現場，發現疑有被整理過，房間內開著冷氣，死者陳屍單人床上，穿著居家服衣著完整，還蓋著被子，現場觀察無打鬥痕跡，也無服用藥物跡象。
死亡鑑定報告近日出爐，報告顯示死者血液中有藥物反應，且案發當日確有發生性行為。但死者沒有任何掙扎跡象，陳男是否涉嫌預謀犯案、下藥殺人，檢方目前不排除陳男在死者服用藥物睡著後，掐脖子行凶殺人。
陳男犯案動機為何？檢警對陳男供詞存疑，日前依死亡鑑定報告顯示陳男謊話連篇，陳述2人的交往相處細節，恐是脫罪辯詞，或誤導偵辦方向。
陳男辯稱，交往5天多次發生性行為，但案發當天沒有親密行為。檢方懷疑，若真如陳男所言曾發生多次性行為，兩人應該是熱戀，又怎會突然為金錢痛下殺手？藥物來源為何？究竟是死者自行服用，或陳男偷偷下藥，全案尚待檢方調查釐清。
從事營造業的陳男落網後辯稱，今年4月間透過Instagram主動追蹤女大生蔡女，知道她在課餘時間從事模特兒和直播主工作，兩人是情侶關係，從10月8日到案發13日，僅交往5天，逛街約會吃飯，還發生多次性行為，10月13日上午11時許不滿以花下10萬元，失控拿枕頭悶住臉部，失手殺害蔡女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言