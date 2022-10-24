快訊

三峽氣爆案追凶！重傷住戶是討債集團成員 家中儲放大量鞭炮如同彈藥庫

遺體證據戳破凶嫌謊言！馬籍女大生「頸部骨頭裂痕」遭狠掐窒息亡 非枕頭悶死

中國大陸全球聲譽急降！新調查：中共若武力犯台 多數國家民意願支援台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬籍女大生血液有藥物反應 凶嫌恐先下藥後殺人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展，死者被掐脖窒息身亡，且血液中檢驗出藥物反應，檢警將調查陳男是否偷偷下藥殺人，將訊問遭羈押的陳男，釐清犯案動機和手法。

檢察官事發當晚10月13日，勘驗命案現場，發現疑有被整理過，房間內開著冷氣，死者陳屍單人床上，穿著居家服衣著完整，還蓋著被子，現場觀察無打鬥痕跡，也無服用藥物跡象。

死亡鑑定報告近日出爐，報告顯示死者血液中有藥物反應，且案發當日確有發生性行為。但死者沒有任何掙扎跡象，陳男是否涉嫌預謀犯案、下藥殺人，檢方目前不排除陳男在死者服用藥物睡著後，掐脖子行凶殺人。

陳男犯案動機為何？檢警對陳男供詞存疑，日前依死亡鑑定報告顯示陳男謊話連篇，陳述2人的交往相處細節，恐是脫罪辯詞，或誤導偵辦方向。

陳男辯稱，交往5天多次發生性行為，但案發當天沒有親密行為。檢方懷疑，若真如陳男所言曾發生多次性行為，兩人應該是熱戀，又怎會突然為金錢痛下殺手？藥物來源為何？究竟是死者自行服用，或陳男偷偷下藥，全案尚待檢方調查釐清。

從事營造業的陳男落網後辯稱，今年4月間透過Instagram主動追蹤女大生蔡女，知道她在課餘時間從事模特兒和直播主工作，兩人是情侶關係，從10月8日到案發13日，僅交往5天，逛街約會吃飯，還發生多次性行為，10月13日上午11時許不滿以花下10萬元，失控拿枕頭悶住臉部，失手殺害蔡女。

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，遭羈押獲准。圖／本報資料照片
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，遭羈押獲准。圖／本報資料照片
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／翻攝陳男臉書
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／翻攝陳男臉書
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／本報資料照片
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／本報資料照片
馬來西亞籍蔡姓女大生在台灣遭殺害，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展。圖／翻攝女大生社群
馬來西亞籍蔡姓女大生在台灣遭殺害，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展。圖／翻攝女大生社群

性行為 殺人 馬來西亞

延伸閱讀

馬籍女大生解剖報告出爐 狠掐窒息亡 凶嫌謊話連篇

女大生當直播主「月入6萬」不愁生活費 網一片羨慕：好心動

涉殺馬籍女大生…台男遭肉搜起底 曾分享信仰戒律很重要

馬籍女大生被殺案引台馬網友筆戰 死者弟怒罵酸民沒大腦

相關新聞

凶嫌謊話連篇！馬籍女大生解剖報告出爐「頸部骨頭有裂痕」狠掐窒息亡

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，陳男吞藥送醫洗胃後，辯稱兩人是情侶關係，不滿交往5天花費約10萬「想嚇嚇她」...

馬籍女大生血液有藥物反應 凶嫌恐先下藥後殺人

台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展，死者被掐脖窒息身亡，且血液中檢驗出藥...

嘉義土方糾紛退休警涉殺人案 法院裁定再延長羈押2月

綽號「紅點」的嘉義縣退休偵查佐侯宏典與綽號「包子」的男子張嘉恩雙方因土方糾紛，爆發槍戰，侯男涉嫌槍殺張男，嘉義地檢署依殺...

警抓通緝犯遭撞飛 又狠輾3次

雲林縣虎尾警分局七名員警昨到台中清水追查槍砲彈藥郭姓通緝犯，廖姓小隊長下車盤查，對方駕車衝撞拒捕，廖姓小隊長被連撞三次，...

追討3萬債務高雄大立百貨前開槍 嫌犯收押理由曝光

高市李姓男子因和潘姓男子有3萬元債務糾紛，前天凌晨見潘在大立百貨前，和友人聊天，對空開槍逃逸；案發2個多小時後，警方在左...

虎尾偵查隊小隊長台中辦案受傷 張麗善到院慰問

雲林縣警察局虎尾分局偵查隊今天到台中市查緝違犯槍砲彈藥刀械管制條例的郭姓通緝犯，在中午11時許，郭男發現警方行蹤，開車衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。