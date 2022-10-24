快訊

三峽氣爆案追凶！重傷住戶是討債集團成員 家中儲放大量鞭炮如同彈藥庫

遺體證據戳破凶嫌謊言！馬籍女大生「頸部骨頭裂痕」遭狠掐窒息亡 非枕頭悶死

中國大陸全球聲譽急降！新調查：中共若武力犯台 多數國家民意願支援台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凶嫌謊話連篇！馬籍女大生解剖報告出爐「頸部骨頭有裂痕」狠掐窒息亡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，陳男吞藥送醫洗胃後，辯稱兩人是情侶關係，不滿交往5天花費約10萬「想嚇嚇她」拿枕頭失控悶死。法醫鑑定發現，死者脖子瘀傷，頸部骨頭有裂痕，研判遭單手狠掐窒息身亡，且沒有採集到枕頭棉絮，陳男供詞謊話連篇。

30歲凶嫌陳柏諺疑似謊話連篇，供詞胡言亂語，沒有吐實，自以為24歲蔡女身亡不會講話，他就能為所欲為，但遺體就是最大的證據，蔡女解剖鑑定報告以最速件化驗出爐。

檢方指出，根據法醫解剖採證，蔡女頸部骨頭有裂痕，凶嫌單手掐死者脖子，力道猛烈才導致骨頭裂痕，鼻腔、氣管均無棉絮纖維，身上無其他掙扎外傷痕跡，也無其他舊傷，死因非遭枕頭悶死，而是狠掐脖子窒息身亡。

死亡報告逐一戳破凶嫌謊言，顯示陳男供詞謊話連篇。陳男辯稱，他失控殺害蔡女，才會吞下大量普拿疼「畏罪自殺」陳男第一時間喊冤，辯稱蔡女曾經企圖拿刀刺胸口，怪罪死者有輕生念頭，曾拿刀要刺心臟，還邀他一起自殺，他才會幫忙蔡女「加工自殺」，但出院做筆錄則辯稱，為金錢細故爆發爭吵「想嚇嚇她」才會失控拿枕頭「悶殺」女友。

檢警調查，陳男10月12日下午5時許，到蔡女位在大東路的租屋雅房，10月13日中午離開，陳男行蹤都被監視器畫面拍下。陳男辯稱，他在10月13日上午11時許，失手殺害蔡女。

陳男在犯案後闖下大禍，逃回鶯歌住處吞藥輕生，因傳訊息給父親獲救，經送醫洗胃透露自己殺人，死者位在士東路。陳男經住院4天後10月17日，吃午餐便當後出院，戒護到士林分局問訊再依殺人罪嫌，解送士林地檢署，檢察官複訊後聲押，士林地方法院裁定羈押獲准，可接見通信。

台灣男子陳柏諺在台北市士林區一處租屋雅房，涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／本報資料照片
台灣男子陳柏諺在台北市士林區一處租屋雅房，涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／本報資料照片
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／翻攝陳男臉書
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／翻攝陳男臉書
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／本報資料照片
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。圖／本報資料照片

馬來西亞 殺人 監視器

延伸閱讀

銘傳女大生遇害案：馬來西亞華人都認為台灣不安全？

女大生當直播主「月入6萬」不愁生活費 網一片羨慕：好心動

涉殺馬籍女大生…台男遭肉搜起底 曾分享信仰戒律很重要

馬籍女大生被殺案引台馬網友筆戰 死者弟怒罵酸民沒大腦

相關新聞

凶嫌謊話連篇！馬籍女大生解剖報告出爐「頸部骨頭有裂痕」狠掐窒息亡

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，陳男吞藥送醫洗胃後，辯稱兩人是情侶關係，不滿交往5天花費約10萬「想嚇嚇她」...

馬籍女大生血液有藥物反應 凶嫌恐先下藥後殺人

台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，近日死亡鑑定報告出爐，全案有最新進展，死者被掐脖窒息身亡，且血液中檢驗出藥...

嘉義土方糾紛退休警涉殺人案 法院裁定再延長羈押2月

綽號「紅點」的嘉義縣退休偵查佐侯宏典與綽號「包子」的男子張嘉恩雙方因土方糾紛，爆發槍戰，侯男涉嫌槍殺張男，嘉義地檢署依殺...

警抓通緝犯遭撞飛 又狠輾3次

雲林縣虎尾警分局七名員警昨到台中清水追查槍砲彈藥郭姓通緝犯，廖姓小隊長下車盤查，對方駕車衝撞拒捕，廖姓小隊長被連撞三次，...

追討3萬債務高雄大立百貨前開槍 嫌犯收押理由曝光

高市李姓男子因和潘姓男子有3萬元債務糾紛，前天凌晨見潘在大立百貨前，和友人聊天，對空開槍逃逸；案發2個多小時後，警方在左...

虎尾偵查隊小隊長台中辦案受傷 張麗善到院慰問

雲林縣警察局虎尾分局偵查隊今天到台中市查緝違犯槍砲彈藥刀械管制條例的郭姓通緝犯，在中午11時許，郭男發現警方行蹤，開車衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。