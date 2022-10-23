追討3萬債務高雄大立百貨前開槍 嫌犯收押理由曝光

高市李姓男子因和潘姓男子有3萬元債務糾紛，前天凌晨見潘在大立百貨前，和友人聊天，對空開槍逃逸；案發2個多小時後，警方在左營發現李和蘇姓友人欲逃跑，對空開1槍示警，逮捕2人，並搜出作案槍械；李因對槍械來源交代不清，有串供、湮滅證據之虞，昨遭法院裁定羈押獲准。

高市大立百貨前，前天凌晨1時20分許，傳出槍響！警方追查，查出當時在現場的潘姓男子（33歲）原本和4名20多歲的友人在大立百貨前面聊天，因潘和李姓男子（43歲）有3萬元債務糾紛，潘當時接獲李來電催債，對討債的李不滿，嗆稱他人就在大立百貨前。

不久後，李男果然現身，但人一下車就持槍對空鳴1槍示威，隨後上車加速沿五福三路左轉中華路往北逃逸。

轄區新興警分局獲報，和刑大偵五隊警方組專案小組調查，查出李男之前曾涉及毒品案，平日寄住在旅館，於是以車追人，掌握李的行蹤出現在左營區重緯街，先發現李涉案時所開的銀色轎車，於是在車子周圍埋伏守候。

凌晨3時40分許，警方見李和友人蘇姓男子（37歲）現身要上車，立即擁上追捕，見李和蘇男逃跑，對空開1槍示警，李、蘇2人乖乖就逮。

警方在李男身上，搜出涉案的手槍1把及打剩下的3顆子彈。另在蘇男身上查獲些許毒品，一併逮捕查辦。

由於李曾涉毒品案件，警方懷疑他和潘之間的債務和毒品交易糾紛有關，但潘輕描淡寫，只說是債務糾紛，李落網後，也不願說明潘欠債原因，且對槍械來源供述是不詳姓名男子所提供，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。