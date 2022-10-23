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虎尾偵查隊小隊長台中辦案受傷 張麗善到院慰問

中央社／ 雲林縣23日電

雲林縣警察局虎尾分局廖姓小隊長（右二躺床上）抓通緝犯慘遭輾，縣長張麗善（右三）、局長李謀旺（右四）等人到醫院慰問。聯合報系記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局虎尾分局廖姓小隊長（右二躺床上）抓通緝犯慘遭輾，縣長張麗善（右三）、局長李謀旺（右四）等人到醫院慰問。聯合報系記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局虎尾分局偵查隊今天到台中市查緝違犯槍砲彈藥刀械管制條例的郭姓通緝犯，在中午11時許，郭男發現警方行蹤，開車衝撞，造成廖姓小隊長受傷；雲林縣長張麗善晚間到醫院慰問。

雲林縣虎尾警分局副分局長李志文接受媒體聯訪時表示，警方接獲線報指出，郭姓通緝犯藏匿於台中市清水區，因此偵查隊副隊長蔡岡宏今天上午率隊，2車8人前往查緝。

李志文說，在埋伏過程中，郭姓通緝發現警方行蹤，因此開車衝撞鐵門，波及到偵防車和廖姓小隊長，陳姓偵查佐見狀遭立即開槍制止，郭姓通緝犯逃逸，目前警方全力查緝中。

李志文指出，受傷的廖姓小隊長送往沙鹿光田醫院診治，經醫師診斷其全身有多處擦挫傷，無生命危險，現在已轉院到台大醫院雲林分院，住院觀察。

張麗善得知警察因辦案受傷，晚間在雲林縣警察局長李謀旺與警政署駐區督察郭仁賓陪同下到醫院探視慰問；張麗善感謝廖姓小隊長的辛勞及保衛人民維護治安的英勇態度。

雲林 通緝 警察 張麗善

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