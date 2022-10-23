夜店DJ「愛吹倫」涉販毒 北檢訊後3萬元交保

夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，逮捕他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝 北市南港警分局追查毒品案並從網路溯源發現藥頭，日前執行查緝行動，當場查獲大麻毒品及劉姓男藥頭，劉男為夜店DJ「愛吹倫」。台北地檢署複訊後依毒品罪諭令3萬元交保。

南港警分局員警日前查獲一起毒品案，循線追查發現涉案犯嫌是透過網路社群臉書（Facebook）與藥頭聯繫並取得毒品。警方隨即成立專案小組布線蒐證，近日見時機成熟，便聲請搜索票執行查緝行動。

警方進屋後，發現47歲劉姓男藥頭將大麻成品直接擺放在客廳桌上，現場還有DJ刷盤及多張黑膠唱片等物，猶如小型收藏室。據了解，這名劉姓男藥頭就是夜店DJ「愛吹倫」，過去曾有使用毒品前科，初估販毒時間至少達3個月。

警方現場查獲第二級毒品大麻356克、大麻煙油7支及搖頭丸、愷他命等贓證物，劉男也坦承不諱，全案詢後依涉違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後，諭令劉男新台幣3萬元交保。