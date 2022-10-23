家暴男傳訊「趕快死」 接走小孩丟路邊 7次違反保護令遭訴

毒品前科王姓男子，遭控家暴前妻、小孩，法院核發緊急和通常保護令後，他涉嫌多次傳訊息騷擾、飆罵髒話「我每天都會念妳趕快死」等語，今年2月間在台北市一處公車站牌私下接走小孩，又丟包路口。士林地檢署偵結，依7次違反保護令罪嫌起訴。

王男曾因施用毒品遭判處應執行1年2月徒刑，前年10月執行完畢。王男對妻子（現已離婚）和未成年小孩家暴，妻子受不了欺辱向法院申請保護令。士林地方法院去年9月核發緊急保護令，1個月後核發通常保護令，裁定裁定王男不得對妻小實施身體或精神上不法傷害，保護令有效期間1年6月。

起訴指出，王男涉嫌違反保護令在去年9月20日到今年5月間，多次傳訊息搔擾，飆罵三字經，又傳訊息「去死白包要多少、妳會給車撞死、你家死一堆人、錢你留著買藥吃、妳留著買棺材、小孩還我、我每天都會念你趕快死」王男在今年2月25日晚上5時許，未經妻同意，私自在一處公車站牌前接走小孩，又任意丟包在路口，又打電話辱罵、騷擾妻。