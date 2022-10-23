遇警盤查 毒蟲大方開車門「不信你們看」 搜出毒品秒變臉

高雄蔡姓男子開車違規超越停止線，被警方盤查時車上飄出濃濃塑膠味，警方探頭發現車內有大量夾鏈袋，右前座還有塑膠罐裝滿白色粉末。蔡男慌張堅稱夾鏈袋、白色粉末都不是他的，車子是跟好友借來，但警方追問蔡男仍無法自圓其說，最後只能坦承持毒。

苓雅警分局前天凌晨3時許，執行巡邏勤務時，在苓雅區四維四路、仁義街口盤查違規的蔡姓男子，但警方盤查時，車上就飄出濃濃塑膠味，蔡男擔心員警搜查，辯稱車子是跟好友借來，還強調「上路前都檢查過了，車內沒有違禁品」，還大方讓員警搜索「不信你們自己看」。

不過警方往車內搜尋時，果然發現一瓶裝有白色粉末的塑膠罐，還有一包裝滿夾鏈袋的袋子，毒品被警方搜出，蔡男急著辯解，「這不是我的」、「車子是跟朋友借來」，但員警質疑「不是說都檢查過了？怎還有一大包夾鏈袋、塑膠罐沒發現？」