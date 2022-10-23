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夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

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夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，發現桌上還放有DJ刷盤及多張黑膠唱片，逮捕他依毒品罪嫌移送，檢方訊後命交保。

劉培倫曾是雷鬼樂團「盪在空中」的貝斯手，目前在夜店當DJ，樂風以雷鬼、Hip Hop、Dub為主，常寫樂評，在地下樂界小有名氣。

警方調查，47歲劉培倫以Telegram聯繫上手購買毒品，再透過臉書私訊賣給下游，購買毒品的藥腳多是音樂或夜店同好。

台北市南港警分局偵查隊近期查獲藥腳，循線查出毒品來自劉，13日搜索劉位於北市中山區住處逮人，從客廳搜出乾燥大麻花356公克、大麻煙油7支、搖頭丸7克及K他命10.7克。他坦承販賣毒品，稱都是賣給熟客，警詢後移送，追查毒品來源及流向。

夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，逮捕他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，逮捕他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，逮捕他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，逮捕他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，逮捕他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，逮捕他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫涉嫌販賣毒品，警方從他住處搜出大麻、搖頭丸及K他命，逮捕他依毒品罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
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