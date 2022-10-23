車牌一樣！警追拒檢車 錯攔同款車

新北蘆洲一輛賓士車拒檢加速逃逸，警方卻在一點八公里外攔查到同款、同車牌的賓士車。記者曾伯愷／翻攝 新北市蘆洲警方前天深夜巡經五股區新五路二段，見一名賓士車駕駛邊開車邊講電話，警方敲窗示意受檢，但駕駛拒檢加速逃逸，過程中警方連開五槍，警方在一點八公里外，攔到王姓男子駕駛同款、同車牌但不同色的賓士車，且車身也無彈孔，經比對車牌、引擎號碼竟然相符，懷疑逃逸車輛冒用車牌，目前全面追緝在逃駕駛。

據了解，案發當下，逃逸賓士車逆向、跨越人行道奔馳，車輛行駛至新北市五股區新五路二段與自強路口時，警方衝到賓士車頭前，掏槍喝令駕駛下車受檢，但駕駛仍不停，車身向右偏移飆駛，警方旋即朝車頭、左側車身、車尾連開五槍，但仍讓賓士車逃逸。

經線上警網同步追緝，警方在廿分鐘後，於一點八公里外的五股區成泰路一段二三五號附近，攔查到王男（廿六歲）所駕駛的同款、同車牌賓士車，經盤查比對，車牌、引擎號碼都相符，車上有一把折疊刀及一包殘渣袋（檢驗不出有無毒品反應），但檢視車身卻無任何彈孔。

由於警方確認子彈有打中賓士車身，但被攔查的這輛賓士車竟然完好，讓警方感到相當離奇，這中間是有人掩護調包車牌？還是有其他不明原因？目前是一團迷霧。

王男供稱，他不認識拒檢的賓士車，也不知車牌有無被他人偽造懸掛，但警方對他說法持保留待度，針對王男持有刀械部分先行帶回調查，詢後依違反社維法送辦，另持續追緝在逃賓士車駕駛。