北市「安城專案」首夜 萬華2男持海洛因、安非他命遭逮

台北市連傳槍案，警方發動為期一周的「安城專案」，保安大隊員警昨晨執行路檢時查獲兩名男子持有毒品，其中一人還棄毒逃跑，仍難逃法網，遭員警上銬逮捕。

北市保大表示，第一中隊員警昨天凌晨1時許在萬華區艋舺大道西藏路口執行路檢，47歲巫姓男子駕駛汽車載送58歲莊姓男子經過，巫停車假意配合攔檢，下車時突將1包毒品安非他命丟向中央分隔島，拔腿逃跑。

員警見狀大聲喝止，馬上將巫男逮回，並在分隔島草叢中起獲巫男丟棄的毒品安非他命，當場上銬逮捕巫男；莊男則在下車後翻出口袋，拿出1包海洛因及3包安非他命，也遭逮捕，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將2人送辦。