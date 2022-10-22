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中市警執行掃黑肅槍 10月以來查獲13件、79人到案

中央社／ 台中22日電

年底九合一選舉即將到來，台中市警察局今天公布掃黑肅槍執行成果，統計10月至今已查獲涉及組織犯罪的治平案13件、79人，另查獲非法槍械案2件、2人，以確保選前安穩。

距離年底九合一選舉只剩30多天，為防制幫派以暴力或假借政黨介入選舉，及防範黑道幫派成員藉機滋事而衍生暴力案件，中市警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，針對黑道幫派及暴力分子堂口、賴以維生經營圍事場所及經常活動處所執行臨檢搜索，並進行系統性掃蕩行動。

警方統計指出，10月至今已查獲涉及組織犯罪的治平案13件、79人，其中黑道幫派成員及暴力分子涉及暴力討債案類5件40人、恐嚇取財案類3件16人、詐欺集團案類3件15人、誘騙海外打工妨害自由案類2件8人。

在非法槍械案部分，警方表示，查獲非法槍械案2件2人，總計查扣改造手槍2枝、空氣手槍2枝、電擊棒2支、鋁棒8支等，有效打擊黑道幫派及暴力分子，確保選前安穩。

中市警局刑警大隊追查以張姓男子為首的不法暴力討債集團，追查發現此集團脅迫被害人簽立本票及切結書，不僅以言語恫嚇，毆打被害人成傷，又於被害人住家外行道樹上張貼被害人照片，上頭寫「惡意欠錢不還，行為惡劣、惡意脫產」等文字，還張貼在廣告宣傳車上以大聲公宣傳被害人不還錢。

由於這個集團黨羽分布北、中、南部，警方指出，經結合北、中、南警政單位共組專案小組，動員警力近30人，針對8個據點展開搜索及查緝行動。查獲張姓主嫌及成員共10人，起出警棍、手機等證物，全案依違反刑法恐嚇取財、加重重利、強制、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

幫派 九合一選舉 黑道

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