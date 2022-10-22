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找到毒品還不承認 毒販：咦，我家怎麼會有這種東西？
台北市刑大偵三隊日前偵辦毒品案件，發現50歲薛姓男子疑在新北市租屋販毒，警方長期蒐證上門逮人，薛嫌先是阻擋警方進入，警方搜出毒品後，又裝傻：「咦，我家怎麼會有這種東西？」
警方蒐證期間，發現每天有不同人士出入薛嫌住處，懷疑該處是毒品交易場所，日前持票上門搜索；不過薛嫌試圖阻擋，拿沙發抵住門把不讓警方進入，特勤警員破門進入，找到躲在廁所的薛男。
薛男見警方上門故作鎮定，反問警方怎麼了？為何上門？警方先在陽台找到137萬元的現金，薛嫌辯稱是自己的積蓄和友人借給自己做生意的本錢，隨後警方在天花板的崁燈發現各100多公克的安非他命與海洛因。
警方搜出毒品後，薛嫌裝傻，直說這是什麼東西？我家怎麼會有這些？警方不理薛嫌說詞，要搜索他的汽、機車，薛嫌說自己沒有交通工具，警方不耐出示跟監畫面，薛嫌只好認栽拿出車鑰匙，警方又找到把改造手槍以及50顆子彈。
薛嫌被逮仍不承認持槍販毒，只承認持有安非他命與吸食器，警方訊後依毒品、槍砲罪嫌移送地檢署偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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