影／台南這應召站「納多國籍」 警查驗身分...驚她曾是他！逮17人送辦
台南市29歲熊姓男子成立「跨國應召集團」，招募印尼、泰國與本地女子從事性交易；台南永康警方逮捕主嫌熊男與車伕等共犯及32歲泰國籍與29歲、24歲印尼籍、27歲台灣應召女子、男客等17人昨天移送法辦。
警方表示，經搜索3處機房與2處應召小姐性交易地點，逮捕熊姓主嫌與集團主管、會計、聯繫總機、收錢外務、車伕及4名小姐、交易男客4人、容留性交易租屋公司人員2人等，查扣電腦主機、帳冊、手機20餘支、保險套、潤滑液等證物，依違反妨害風化罪、社會秩序維護法等罪嫌送辦，另將持續追查有無涉嫌違反人口販運防制法以及黑幫介入等情事。
永康分局表示，日前接獲情資有外籍女子以民宅作為掩護從事色情性交易，經查民宅確有人員複雜出入，陸續查獲2處應召地點，逮補4名應召女子及4名男客，並扣押保險套等證物。
熊姓男子供稱，男客每次以2500元至3800元不等金額進行全套性交易，加價另有其他額外特殊服務，每次可抽約3至4成費用，3個多月間所得約5百萬。4名應召女子其中印尼、泰國籍女子已逾居留期限。調查過程警方發現泰國籍女子身材高挑姣好約170多公分，骨架較一般女子寬大，經詢問她表示是變性人；3名外籍女子均由移民署收容等待遣返。
警方表示，接獲檢舉蒐集證據，發現應召女子背後有犯罪集團掌控，掌握身分後，陸續緝獲主嫌及旗下集團成員，其中1處機房警方進入查緝時，應召站成員還正在使用電腦LINE通訊軟體，媒介客人進行性交易。
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