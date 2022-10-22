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影／暴力討債團貼抖音、逼簽本票 中警全掃抓79人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局在選前執行掃黑行動，截至今天為止，已查獲13件治平案件，其中張姓男子為首的暴力討債集團，接受債權委託後，在全台向被害人暴力討債，除了在抖音軟體公布被害人長相，以「跑帳王」等標語嘲諷外，也會毆打被害人逼簽本票，都在上周被一網打盡後依法送辦。

台中市警局淨化選前治安，防制幫派以暴力或假借政黨介入選舉，藉故滋事衍生暴力案件，因此報請台中地檢署檢察官指揮，針對黑道幫派、暴力分子堂口、賴以為生經營圍事場所，以及經常活動處所執行臨檢搜索進行系統性掃蕩。

根據台中市刑大統計截至10月迄今的資料，市警局已查獲組織犯罪治平案13件79人，其中黑道幫派成員、暴力分子涉及暴力討債案類5件40人、恐嚇取財案類3件16人、詐欺集團案類3件15人、誘騙海外打工妨害自由案類2件8人。

另外查獲非法槍械案2件2人，查扣改造手槍2把、毒品242包（重916.74公克）、K他命4包（重3.33公克）等贓證物。

台中市刑大偵五隊在今年間獲報，張姓男子（33歲）為首的暴力討債集團，接受其他債權人的委託後，在台中、宜蘭、高雄等地討債，討債手法是找來同夥，前往被害人住處、公司張貼被害人長相的海報寫上「欠錢不還、惡意脫產」等標語，另外也會在抖音製作影片，嘲諷「跑帳王」等語。

台中市刑大調查，若被害人不聽從逼簽本票的指示，就會被張等人以拳腳、棍棒毆打成傷，全案在13、14日收網，帶回張等涉案10人，經清查，目前掌握被害人有5人，被逼簽本票、委託書的金額在70萬至500萬元不等，全案警詢後依妨害自由、重利、組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦。

台中市警局表示，年底九合一選舉即將到來，為淨化選前治安，將持續掃蕩黑幫、打擊犯罪，保障市民生命、財產安全，民眾如有遭黑幫恐嚇、暴力討債等任何違法情事，能勇於出面向警方檢舉報案，警方定能保障合法、取締非法、制裁暴力，給予市民良好治安環境。

台中市張姓男子為首的暴力討債集團，在全台犯案，市警大在13、14日兩天收網，帶回涉案10人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，在全台犯案，市警大在13、14日兩天收網，帶回涉案10人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，會將被害人長相製成影片後，在抖音播放。圖／讀者提供
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，會將被害人長相製成影片後，在抖音播放。圖／讀者提供
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，會將被害人頭像製成海報，寫上標語後，在被害人的車輛張貼。圖／讀者提供
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，會將被害人頭像製成海報，寫上標語後，在被害人的車輛張貼。圖／讀者提供
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，會將被害人長相製成影片後，在抖音播放。圖／讀者提供
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，會將被害人長相製成影片後，在抖音播放。圖／讀者提供
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，會以徒手、棍棒毆打被害人，逼簽本票。圖／讀者提供
台中市張姓男子為首的暴力討債集團，會以徒手、棍棒毆打被害人，逼簽本票。圖／讀者提供

台中市 幫派 恐嚇

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