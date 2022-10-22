男子吸毒精神恍惚 家人大義滅親報警搜出毒品送辦

台北市中正一警分局仁愛路派出所，日前接獲民眾報案，家人可能有吸毒狀況，精神恍惚恐有危害需警協助。員警到場見李姓男子（29歲）行為異常，通知119救護人員協助送醫，家人協助拿健保卡時，意外在李嫌包包及房間發現毒品安非他命及吸食器，警方查扣相關證物後先將李嫌送醫，後續依毒品罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

警方追查，李嫌近幾年沉迷網路交友，有吸食毒品狀況，近期精神恍惚狀況日益嚴重，家人懷疑仍有吸毒；案發當日，李嫌精神極度不穩，不時咆哮、語無倫次，家人擔心報警求助。

員警到場後見李嫌行為舉止異常，通知119救護人員協助送醫，家人幫李嫌拿健保卡過程中，意外包包內發現安非他命，又在李嫌房內桌上、鍵盤上及抽屜內等處，發現5包內裝安非他命的夾鏈袋及吸食器一組。

警方查扣相關證物後，因李嫌精神狀況不穩，配合救護人員先將李嫌送醫治療，李嫌精神穩定後，坦承犯行並稱毒品是在交友軟體向網友購買，全案除依法偵辦外，將持續向上溯源追查毒品來源。李嫌家人痛下決心報警，只希望能藉由這次機會，讓李嫌能強制勒戒戒除毒癮。