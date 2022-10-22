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選前槍擊案頻傳 近年重大槍擊案大事記

聯合報／ 記者李隆揆廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊挾持人質案件，造成1死4傷，隔天高雄市凌晨又發生槍擊案，九合一選舉在即，但治安卻不平靜，從上一次九合一選舉結束到現在，又發生哪些矚目槍擊案件？

根據刑事局統計，近年槍擊案件發生數約莫在8、90件上下，但去年達到百件，為歷年來最多，今年下半年，陸續發生南投康建生技公司4死1重傷、高醫槍擊、萬華挾持人質等重大槍擊案，雖然引發社會關注，但若與去年同期相比，槍擊案件數其實減少。（案件發生數統計表請見圖）

●2019年

6月1日：天道盟分子4月在台北市大安區某酒店喝酒，期間與竹聯幫分子衝突，警方到場壓制，未料幫派分子互相記恨，吳、陳、王等3人9月深夜開車尾隨竹聯幫蘇姓男子，趁隙開3槍打傷蘇男後逃逸。

6月14日：台南市刑大偵查佐劉三榮，凌晨在一家練歌場喝酒時，遭遇曾逮過的梅姓男子，雙方爆發口角後，梅男掏槍開射擊劉員，劉員傷重不治。

6月16日：黃姓男子酒醉後到台北市大同區「天龍三溫暖」消費，因故與黃姓員工爭吵，從包包裡拿出手槍朝黃員頭部開2槍，黃員傷重不治。

7月10日：連續槍案犯嫌陳宏宗，凌晨4時許在嘉義縣大埔鄉遭警方圍捕，雙方持槍駁火，保一維安特勤許姓警員險遭爆頭，陳則頭部中彈身亡。

12月26日：「十五分幫」尹姓大哥行經台北市木新路，遭槍手當街伏擊開4槍，一度命危但送醫後脫險，具竹聯幫背景的張姓槍手出逃國外後不久落網，檢警不排除犯案動機為毒品糾紛。

●2020年

4月19日：

陳姓男子及鄭姓男子糾紛，各自糾眾尋仇，雙方在雲林縣公正派出所前意外遭遇，當場分持棍棒互毆，員警一時寡不敵眾，鳴3槍制止，眾人才四散。

8月28日：網紅「館長」陳之漢凌晨2時許遭在林口健身房外遭槍手連開3槍，槍手犯後投案，警方追查後掃蕩竹聯幫寶和會。

●2021年

2月23日：台南角頭成員、綽號「蝦米」的蔡姓男子，2月16日率眾當街砍殺王姓男子致死，今凌晨又持槍前往陳姓大哥家中開槍，陳男身中多槍死亡。

6月9日：吳姓男子與洪姓男子酒後爭吵，在台南歸仁圓環持槍互轟30餘槍，洪男中槍不治，吳男也受傷送醫，警方獲報介入釐清。

10月31日：通緝犯陳姓男子日前在台南面對高雄市警方圍捕，開槍拒捕釀1員警受傷，今天凌晨再遭警方包圍，雙方又槍戰，陳男中彈不治。

●2022年

7月14日：南投草屯康建生技公司前員工李鴻淵，闖入公司槍殺賴姓負責人、課長、會計等，釀成4死1重傷。警方最後在台中某養生館查獲李男。

7月24日：林姓男子懷疑前妻與台中潭子滷味攤曾姓男老闆關係密切，持槍到滷味攤連開3槍殺害曾男，逃跑後在太平山區輕生不治。

7月26日：台中大里一間洗車場出現2派人馬談判，一言不合擦槍走火，25歲魏姓男子左腳中彈，送醫後無生命危險。

8月17日：朱姓男子上午10時許潛入高雄醫學大學附設醫院，朝座椅上的王姓男子開2槍後逃逸，王男頭、胸中槍傷重不治。

10月19日：萬華角頭「萬國幫」大哥邱國隆槍傷老大洪清正及洪姓小弟，又到青山宮槍傷許姓大哥，躲進茶行挾持4人後舉槍自盡。

10月21日：潘姓、李姓男子有債務糾紛，凌晨相約高雄大立百貨前聊天，李一下車就對空鳴槍，警方介入後2小時內查獲李男到案。

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刑事局統計近年槍擊案件發生數。資料來源/刑事局
刑事局統計近年槍擊案件發生數。資料來源/刑事局

槍擊 台南 竹聯幫

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