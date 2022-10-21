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直銷業績引殺機 狂砍上線數刀斃命檢方殺人罪聲押禁見
台中黃姓男子疑似因業績糾紛，昨晚和同為直銷公司的施姓上線談判不成，竟持預藏的水果刀朝他猛砍多下，造成施頸部、胸口及軀幹多處中刀，緊急送醫仍因大出血不治身亡，黃作案後恍神打電話向警方自首；台中地檢署今相驗完畢，經檢察官複訊後向法院依殺人罪嫌聲請羈押。
檢方指出，黃男經檢察官訊後，認涉犯殺人罪嫌重大，並有事實足認有湮滅證據、勾串證人及逃亡之虞，有羈押的原因，且有羈押之必要，已向台中地院聲押禁見。
台中第6分局調查，黃男、施男（均22歲）同在某直銷公司上班，黃男自稱和施男分別上線、下線關係，近期因雙方業績分配獎金、債務問題起過爭執。
黃昨晚10點多持1把水果刀跑到施男西屯區湳仔巷的住處想要理論，但黃卻情緒激動拿出水果刀揮舞、拉扯，過程中施也出手抵擋防禦，未料胸口、脖子被刺傷大出血，最終倒臥血泊失去呼吸心跳。
黃犯後主動打電話報案自首，轄區警方趕赴現場當場，扣得他使用的水果刀，黃也情緒非常低落，自稱曾因憂鬱等相關情緒問題就醫，就作案過程也無法完全詳盡交代，警方詢後依殺人罪嫌移送。
檢方今天相驗，發現施男包括軀幹、胸口及頸部都有多處刀傷、切割傷，研判為他殺，晚間訊後經檢察官依殺人罪嫌向法院聲押禁見。
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