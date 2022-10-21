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高雄遭非議「慶記之都」員警因這數字很不服氣

聯合報／ 記者林保光／即時報導

台北市萬華區青山宮昨天剛發生1死4傷槍擊案，萬國幫分子邱國隆開槍傷人後自戕，事後剛落幕，今天凌晨高雄大立百貨門口便傳出槍響，未造成傷亡，高雄警方也在2個多小時後，迅速逮捕開槍男子，但高雄卻又遭譏評「慶記之都」，令基層員警不服。

基層員警表示，高雄市自從去年連發生槍擊案，曾遭議員批評是「慶記之都」、「很擔心走路撿到槍、踢到慶記（子彈）」，員警無不「皮繃得很緊」，惟恐發生槍擊案，可是，今天新興分局轄區發生歹徒對空鳴槍案，員警趕緊調監視器、追問在場目擊者，才能在2個多小時逮捕開槍男子「整夜沒睡覺還被罵」很是不服氣。

高雄市警局統計，2020年高雄發生13件槍擊案，去年發生8件，減少5件，警方並全數偵破，今年至今天，共發生3件槍擊案。據了解，今年槍擊案發生件數，高雄、台北、台中併列六都最低。

基層員警說，高雄今年槍擊案發生件數「是六都最低」，早該擺脫「慶記之都」的非議，不然叫刑事局公布各縣市槍擊案發生數，就可證實一切。

李姓男子今天凌晨在高雄大立百貨公司前涉嫌開槍，2小時後被捕。記者林保光／翻攝
李姓男子今天凌晨在高雄大立百貨公司前涉嫌開槍，2小時後被捕。記者林保光／翻攝
李姓男子今天凌晨在高雄大立百貨公司前涉嫌開槍。記者林保光／翻攝
李姓男子今天凌晨在高雄大立百貨公司前涉嫌開槍。記者林保光／翻攝

槍擊 高雄市

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