男當街亮刀問少女「為何分手？」 警搜出毒品、西瓜刀及開山刀逮4人

台北市警方昨晚獲報北投區有持刀糾紛，員警到場現場男女已無爭執，卻從4名男子身上找到毒品咖啡包、刀械等，帶返偵詢後依聚眾鬥毆、恐嚇、毒品等罪嫌送辦，並開立跟騷法告誡書，為女子聲請暫時保護令。

北投警分局表示，昨晚8時許獲報北投路一段、大興街口有人持刀糾紛，派員到場時，少女及其王姓前男友、王男3名友人等已無爭執，但少女指遭對方4男當街質問「為何要分手？」還曾亮刀恐嚇。

員警據報清查，在王男等4人身上發現毒品咖啡包3包、西瓜刀及開山刀各1把，將4人帶返偵辦後，依職權對王男開立跟蹤騷擾法告誡書，替少女聲請暫時保護令，另依刑法聚眾鬥毆、恐嚇、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署、地院少年法庭偵辦。