快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男當街亮刀問少女「為何分手？」 警搜出毒品、西瓜刀及開山刀逮4人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方昨晚獲報北投區有持刀糾紛，員警到場現場男女已無爭執，卻從4名男子身上找到毒品咖啡包、刀械等，帶返偵詢後依聚眾鬥毆、恐嚇、毒品等罪嫌送辦，並開立跟騷法告誡書，為女子聲請暫時保護令。

北投警分局表示，昨晚8時許獲報北投路一段、大興街口有人持刀糾紛，派員到場時，少女及其王姓前男友、王男3名友人等已無爭執，但少女指遭對方4男當街質問「為何要分手？」還曾亮刀恐嚇。

員警據報清查，在王男等4人身上發現毒品咖啡包3包、西瓜刀及開山刀各1把，將4人帶返偵辦後，依職權對王男開立跟蹤騷擾法告誡書，替少女聲請暫時保護令，另依刑法聚眾鬥毆、恐嚇、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署、地院少年法庭偵辦。

警方強調，對於任何暴力傷人或聚眾施強暴脅迫案件，必定嚴查究辦，絕不容許任何人滋擾作亂挑戰法律，以維護社會秩序與穩定社區治安。

員警據報清查，在王男等4人身上發現毒品咖啡包3包、西瓜刀及開山刀各1把。記者李隆揆／翻攝
員警據報清查，在王男等4人身上發現毒品咖啡包3包、西瓜刀及開山刀各1把。記者李隆揆／翻攝
台北市警局北投分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局北投分局。記者李隆揆／攝影

毒品 恐嚇 北投

延伸閱讀

倫常悲劇！姐弟爭車上座位吵架 18歲姐姐竟擲飛刀怒殺弟弟被捕

毒品男吃蝦暴斃 友人嚇軟腳載到消防隊旁丟包

指導少女解題「束脩」是幫忙打手槍 學問佳品德差判刑1年

基隆少女KTV包廂遭霸凌…額頭被菸頭燙傷 媽媽心痛提告

相關新聞

男當街亮刀問少女「為何分手？」 警搜出毒品、西瓜刀及開山刀逮4人

台北市警方昨晚獲報北投區有持刀糾紛，員警到場現場男女已無爭執，卻從4名男子身上找到毒品咖啡包、刀械等，帶返偵詢後依聚眾鬥...

高雄男騎車滑手機被盤查出包裏有白粉 他脫鞋赤腳就逃

高市陳姓男子前晚在鳳山區邊騎機車、邊滑手機，巡邏警網撞見盤查，檢視他隨身包有2包白粉，陳假裝配合，蹲下脫鞋後，赤腳起身就...

萬華槍擊案後...警政署再全國動員7148警力 掃黑269人查獲52把槍

九合一選舉前，台北市萬華區19日晚間，因萬國幫內部問題爆發重大槍擊案件，造成1死4傷，引發社會關注，警政署長黃明昭指示中...

萬華槍擊案後警方強力臨檢 酒店小姐排排站

台北市萬華區前天晚間發生重大槍擊挾持人質案件，為淨化選前治安，台北市大安警分局從20日至26日執行「安城專案」，針對黑道...

高雄大立百貨前槍響！涉案男子2小時後落網 疑有債務糾紛

高雄市大立百貨前今天凌晨傳槍響，警方在案發後2個多小時，尋車逮捕涉嫌開槍的李姓男子。據悉，目擊開槍的4男子與另名潘姓男子...

付不出房租…單親媽失業 毒殺6歲兒

卅六歲許姓女子與六歲兒子，前天被發現雙雙倒臥新北市樹林區租屋套房，許女頸、胸四處刀傷，送醫觀察，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。