高雄男騎車滑手機被盤查出包裏有白粉 他脫鞋赤腳就逃

高市陳姓男子前晚在鳳山區邊騎機車、邊滑手機，巡邏警網撞見盤查，檢視他隨身包有2包白粉，陳假裝配合，蹲下脫鞋後，赤腳起身就往對街跑，結果被警方一把抓住，上銬逮捕帶回查辦。

鳳山警分局文山派出所警員張甫翊、安述鵬前晚9時許，巡邏經過鳳山區文化西路時，見35歲的陳姓男子邊騎機車邊滑手機，於是趨前盤查。陳見警方靠近，神色緊張，警方盤查，眼尖發現陳打開隨身背包時，內有2包白色粉末。

警方追問陳2包白粉成分，陳大方坦承是安非他命，警方喝斥陳蹲坐路旁，準備詳加盤查，但陳男蹲下又站起，站起又蹲下，隨後脫下鞋子，赤腳打算往對街跑，但警方早對他「假鬼假怪」的動作有所防備。

警方見陳赤腳打算往對街跑，一把將他抓住，壓制在地，上銬逮捕，並查扣4.34公克的安非他命；陳坦承持有毒品，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將陳移送法辦。