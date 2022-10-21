萬華槍擊案後...警政署再全國動員7148警力 掃黑269人查獲52把槍

九合一選舉前，台北市萬華區19日晚間，因萬國幫內部問題爆發重大槍擊案件，造成1死4傷，引發社會關注，警政署長黃明昭指示中央、地方警察局成立掃黑專責隊，宣示掃黑、肅槍無期限，今早刑事局舉行記者會，說明近期掃黑成果，警方強調，只要有黑幫發生槍擊事件，絕對迅速從嚴偵辦、全面掃蕩，並且對其幕後幫派組織溯源追緝，絕不手軟。

警政署指出，鑒於今年地方公職人員選舉投（開）票日將臨，警政署與高檢署為防制幫派假借政黨名義，或擁槍自重以暴力手段介入選舉事務，從10月11日起至18日止，實施掃黑、肅槍專案行動。

專案期間，動員全國警力7148人，共執行治平專案45件、查獲犯嫌269人，包括竹聯幫仁堂的文仁會、弘仁會、天龍堂以及天道盟太陽會等其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，掃蕩幫派組合經常活動1722處所，查獲各式槍械52把、改造槍械場所3處、不法金流 423萬餘元。

這次專案行動，包括破獲幫派份子涉嫌隱身在中華統一黨內從事不法活動，逮捕吳姓嫌犯等4人，查扣政黨背心、衣服及名片等證物。

另逮捕竹聯幫天龍堂許姓幹部等8人，查扣自小客車、大型重機、堂口成員專用口罩、堂口字畫及贓款6萬4800元等證物。逮捕竹聯幫文仁會李姓幹部等4人，查扣空氣手槍13支、塑膠棍棒、手機等證物。