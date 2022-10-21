萬華槍擊案後警方強力臨檢 酒店小姐排排站

台北市萬華區前天晚間發生重大槍擊挾持人質案件，為淨化選前治安，台北市大安警分局從20日至26日執行「安城專案」，針對黑道幫派堂口、辦公室及依附營生處所加強威力掃蕩，實施強力臨檢作為，並加強聯外道路路檢，警方今天凌晨查獲K他命2件，查獲竊盜通緝1名。

大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分，不容許有酒醉鬧事、幫派份子聚眾鬥毆等不法情事發生，並要求業者提高警覺，如發現客人有滋事徵兆，立即通報警方處理，並加強查緝潛藏的黑道幫派活動據點，壓制幫派氣焰。