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萬華槍擊案後警方強力臨檢 酒店小姐排排站

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區前天晚間發生重大槍擊挾持人質案件，為淨化選前治安，台北市大安警分局從20日至26日執行「安城專案」，針對黑道幫派堂口、辦公室及依附營生處所加強威力掃蕩，實施強力臨檢作為，並加強聯外道路路檢，警方今天凌晨查獲K他命2件，查獲竊盜通緝1名。

大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分，不容許有酒醉鬧事、幫派份子聚眾鬥毆等不法情事發生，並要求業者提高警覺，如發現客人有滋事徵兆，立即通報警方處理，並加強查緝潛藏的黑道幫派活動據點，壓制幫派氣焰。

分局長范織坤表示，警方將持續針對轄內潛藏治安隱憂，針對幫派堂口、依附寄生行業全面掃蕩，呼籲不法分子不要挑戰公權力，另將持續針對易滋事處所、路段，強力實施路（臨）檢，對酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情形，警方必定依法嚴辦。

大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分。記者廖炳棋/翻攝
大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分。記者廖炳棋/翻攝
大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分。記者廖炳棋/翻攝
大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分。記者廖炳棋/翻攝
大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分。記者廖炳棋/翻攝
大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分。記者廖炳棋/翻攝
大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分。記者廖炳棋/翻攝
大安分局昨晚22時，率警力針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分。記者廖炳棋/翻攝

幫派 鬥毆 臨檢

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