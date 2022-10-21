高雄大立百貨前槍響！涉案男子2小時後落網 疑有債務糾紛

高雄大立百貨前開槍案，警方逮捕涉案的李姓男子（中）。記者林保光／翻攝 高雄市大立百貨前今天凌晨傳槍響，警方在案發後2個多小時，尋車逮捕涉嫌開槍的李姓男子。據悉，目擊開槍的4男子與另名潘姓男子在百貨前聊天，潘與李有債務糾紛，李要警告潘才前去開槍。

開槍案發生後，高雄市警新興分局與刑警大隊組成專案小組，追查開槍歹徒，根據李姓男子（43歲）的座車逃離方向，調閱相關監錄系統，在高雄市左營區重緯街，尋獲李涉案時所開的銀色轎車，直埋伏守候到今天凌晨3點40分，李與朋友蘇姓男子（37歲）現身要上車，立即擁上追捕他們。

李、蘇2人拔腿要逃，警方開1槍嚇阻，2人才束手就擒。警方在李的身上，搜出他涉案的手槍1把及打剩下的3顆子彈。另在蘇的身上找到些許毒品，一併逮捕查辦。

這起開槍案發生在今天凌晨1時20分左右，據了解，目擊開槍的4名20多歲的男子，與潘姓男子（33歲）原本一起在大立百貨前面聊天，正巧李姓男子打電話給潘要3萬元債務，潘嗆稱他在大立前，要李來找他商討債務，不料李到場後，下車就對空鳴槍，隨即上車加速沿五福三路左轉中華路往北逃逸。

潘見李開槍後，便躲去大立百貨旁的大樓租屋，警方到場，圍封鎖線找到2發子彈和1枚彈殼，現場無人傷亡，另原本與潘聊天的4男子，但一開始4男子稱只是目擊有人開槍，閉口未談潘姓男子的事，後來警方帶他們回派出所追問，他們才說出潘。警方立即去找到潘，查出與李有債務糾紛。