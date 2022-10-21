高雄凌晨傳槍聲 1男子在大立百貨前開槍後逃逸

高雄市今天凌晨傳槍聲，警方初步調查，1名男子開車在大立百貨公司前停車，下車就對空鳴槍，嚇壞正在大立前聊天的4名男子。男子開槍後隨即上車逃逸，警方正深入追查全案。

據了解，今天凌晨1時20分左右，4名20多歲的男子正在高雄市前金區五福三路大立百貨公司前聊天，突然見1輛銀色轎車停下，開車的男子下車便持槍對空開數槍，隨即上車，加速沿五福三路左轉中華路往北逃逸。

警方據報，出動快打部隊趕到案發現場，立即圍起封鎖線，在地上尋獲2顆子彈及1枚彈殼。現場未造成傷亡。

在場目擊歹徒開槍的4名男子，稱他們已經在大立前面聊天許久，不知歹徒為何開槍。

高雄市警新興分局帶目擊的4名男子回派出所調查，並組成專案小組擴大調閱監視器，追查涉案男子，釐清開槍原因。