深夜攜毒違停台南慢車道 2前科男遭逮送辦
有毒癮的廖姓男子及蕭姓男子，昨天駕車違停台南市永康區慢車道，遭警方攔查搜出毒品咖啡包及安非他命，因毒品和侵占被通緝的廖男，更謊報哥哥身分被識破，訊後送辦。
台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，有多項前科的40歲廖男及45歲蕭男，昨天凌晨駕駛租賃汽車，違停在台南市永康區一處電子遊藝場前的慢車道，遭警方盯上攔查。
未料車門一打開，警方發現汽車副駕駛座腳踏墊上有個塑膠袋，袋中裝了59包毒品咖啡包，門把還放著毒品吸食器，廖男身上也藏有2包安非他命；廖男和蕭男尿液出現毒品陽性反應。
因毒品及侵占被通緝的廖男，原先謊報哥哥身分，但警方透過「科技指紋資料庫」識破，讓廖男又多了一條罪名。
警方訊後，將廖男依毒品、偽造文書等罪嫌及毒品、侵占等通緝案移送台南地檢署，蕭男也以毒品罪嫌送辦。
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