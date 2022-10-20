台東男子攜毒品槍彈開AB車遭警追 跳橋受傷送醫
台東大武警分局美和派出所昨晚執行巡邏勤務時，發現一輛AB車（所謂同車款車輛將車牌借屍還魂），立即示警要求停車，未料，該車竟加速逃逸，警車一路追了3公里，最後2台警車包夾夾擊，將該車攔停。車上劉姓駕駛心虛跳橋，導致右腳骨折受傷，警方在樹上發現劉男包包，打開當場查獲安非他命和4顆子彈，隨後在劉車上取出已上膛槍支1把，警方將劉上銬戒護送醫。毒品及槍彈來源，將進一步追查偵辦。
大武警分局表示，轄區太麻里鄉美和派出所昨天晚間9點40分執行巡邏勤務時，在南迴公路美和段南下發現1輛AB車，警車立即追上，並鳴笛示警要求停車，但該車卻未停下，反而加速逃跑，警車一路追逐，一邊呼叫支援，最後在華源橋上，2輛警車採取包夾方式，由後方警車撞擊，迫使逃逸車輛動彈不得。
不過，當警方以為車上駕駛會乖乖就範時，沒想到該名男駕駛卻開車門直接往橋下跳，員警立刻拿手電筒照明，發現男子受傷倒臥約20公尺深的橋下，隨即通知消防救護隊，員警下橋時，發現男子將隨身包包掛在樹枝上，員警察覺有異，將樹枝砍下，打開包包發現1包安非他命和4顆子彈。
員警將男子上銬，並在橋上車輛裡，取出1把已上膛的槍支。男子右腳骨折，經救護人員簡單固定包紮，員警戒護送往馬偕醫院治療。
警方調查，該名男子為40歲劉姓男子，他向警方辯稱出門找朋友，但不知警車有鳴笛示意他停車，開到華源橋才被警車撞停，他一時緊張才會跳橋，但對毒品及槍彈為何隨身攜帶交代不清。警方表示將持續追查偵辦。
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