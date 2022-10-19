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直播／萬華晚間三度槍響3傷1命危 槍手「找老大尋仇」挾持人質與警對峙

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直播／萬華晚間三度槍響3傷1命危 槍手「找老大尋仇」挾持人質

聯合報／ 記者廖炳棋邱奕能／台北即時報導

台北市萬華區今晚傳出連續槍擊案，一名疑似萬國幫成員男子「阿國」，晚上在漢口街一處商業大樓，要找自己老大「阿弟仔」尋仇開槍，但尋仇對象察覺，第一度開槍過程中有兩人受傷，「阿弟仔」趁亂逃離。

萬華晚上發生警匪槍戰，一晚三度槍響三人受傷一人命危， 槍手前仍挾持人質與警對峙。記者林澔一╱攝影
萬華晚上發生警匪槍戰，一晚三度槍響三人受傷一人命危， 槍手前仍挾持人質與警對峙。記者林澔一╱攝影

槍手持續追擊，在漢口街、環河南路附近一處公司內再度開槍，一名綽號「阿彬」男子中槍，命危送醫。

因「阿弟仔」和青山宮許姓副主委交好，他跑到青山宮旁許姓副主委開設的飲料店處藏匿，槍手追到該處，第三度開槍，許姓副主委疑中兩槍，送醫急救，目前槍手挾持飲料店內的人，據傳是副主委老婆、小孩等家人，現與警方對峙中。

記者目前在現場直播，槍聲大起，現場有人大喊「後退、安全第一」，支援警力正不斷進駐，在四周進行部署。

萬華晚上發生警匪槍戰，一晚三度槍響三人受傷一人命危， 槍手前仍挾持人質與警對峙。記者林澔一╱攝影
萬華晚上發生警匪槍戰，一晚三度槍響三人受傷一人命危， 槍手前仍挾持人質與警對峙。記者林澔一╱攝影

台北市萬華區今晚傳出連續槍擊案，目前警匪對峙中。記者邱奕能／攝影
台北市萬華區今晚傳出連續槍擊案，目前警匪對峙中。記者邱奕能／攝影
北市萬華區槍響，傷者送醫（血跡經變色處理）。照片／讀者提供
北市萬華區槍響，傷者送醫（血跡經變色處理）。照片／讀者提供

槍擊 萬華

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