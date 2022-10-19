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直播／萬華晚間三度槍響3傷1命危 槍手「找老大尋仇」挾持人質
台北市萬華區今晚傳出連續槍擊案，一名疑似萬國幫成員男子「阿國」，晚上在漢口街一處商業大樓，要找自己老大「阿弟仔」尋仇開槍，但尋仇對象察覺，第一度開槍過程中有兩人受傷，「阿弟仔」趁亂逃離。
槍手持續追擊，在漢口街、環河南路附近一處公司內再度開槍，一名綽號「阿彬」男子中槍，命危送醫。
因「阿弟仔」和青山宮許姓副主委交好，他跑到青山宮旁許姓副主委開設的飲料店處藏匿，槍手追到該處，第三度開槍，許姓副主委疑中兩槍，送醫急救，目前槍手挾持飲料店內的人，據傳是副主委老婆、小孩等家人，現與警方對峙中。
記者目前在現場直播，槍聲大起，現場有人大喊「後退、安全第一」，支援警力正不斷進駐，在四周進行部署。
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