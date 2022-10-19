貨船滯留高雄港半年多 外籍船員酒後肢體衝突

中央社／ 高雄19日電

一艘停泊高雄港半年多貨船「建業輪」昨天晚間爆發船員衝突，一名中國籍船員酒醉和印尼籍船員起糾紛，港警將他帶至碼頭邊隔離安撫，後續也將加強巡邏輔導。

內政部警政署高雄港務警察總隊今天向中央社記者表示，昨天晚間10時許接獲印尼駐台辦事處來電報案，指多哥共和國籍雜貨船「建業輪」上有一名中國籍船員酒後在船上與印尼籍船員發生肢體糾紛，請求警方協助。

高雄港務警察總隊人員到場時，發現這名中國籍船員已從船上跳至碼頭邊，情緒不穩，經通知鴻基船務公司派員到場協調後，初判是他因平日細故與其他印尼籍船員發生衝突，後續交由船公司代表協調處理。

航港局則指出，建業輪今年2月19日在台灣海域失去動力，為避免發生災害及海域污染事件，經啟動緊急拖救拖進高雄港後，船上8名印尼籍、1名中國籍船員共9人就已滯留至今。

為讓船員順利下船返家，航港局表示，經鴻基船務代理股份有限公司9月26日補送修正新雇的9名緬甸籍替換船員相關文件，9月27日已同意核發船員搭機入境高雄港更替船員任職的商務履約，目前9名緬甸籍船員仍在辦理來台簽證事宜。

航港局說明，待9名緬甸籍船員來台後，將安排船員更替日期，預計當天就會完成交接事宜，最晚會在10月底前完成；另因船隻至今尚未提供適航報告，依照目前狀態，仍應進行檢修開立適航報告，始可解除管制出港。

根據航港局資料，多哥籍「建業輪」（JIAN YE）雜貨船，總噸位1395公噸，目前船東為香港「長發海運國際有限公司」。

印尼 高雄港 航港局

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