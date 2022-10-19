男子酒後西門町鬧區小解 辱警髒話被警回嗆：去跟法官說
23歲歐姓男子酒後在北市萬華區西門町大街上小解，一旁店家員工鄭姓男子看不下上前制止，但歐男卻趁著酒意攻擊鄭男；萬華警分局西門町派出所員警獲報到場要制止歐男，不料他還出言不遜，飆粗口辱罵員警，當場被逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。
警方表示，上月22日上午8點多時，歐男與女友酒後走在北市西寧南路上，突然來了尿意，歐男便想在路邊小解，但這個舉動，路邊店家員工鄭男看不下去，上前勸阻，歐男卻心生不滿，徒手毆打鄭的頭部。
歐男脫序行為，讓萬華分局西門町派出所員警到場處理，員警雖屢次制止歐男，歐還是用不雅字眼辱罵員警，當場被員警回嗆「去跟法官說」，酒意濃厚的歐男還向警員說「不要碰我，我自己上警車」，警詢後依妨害公務罪嫌送辦。
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