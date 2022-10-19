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毒蟲騎車未戴帽扣遭攔 剛出獄又查出違禁品遭移送
36歲劉姓男子日前騎車因戴安全帽未扣帽戴遭警攔查，當下劉男神情緊張，坦承有毒品前科，剛出獄也未施用毒品；但警問及是否帶違禁品時，他竟下意識點頭，隨後遭警從包包搜出吸食器，警詢後，將人依違反毒品危害防制條例移送。
劉男10月14日下午5時許，騎車行經鳥松區本館路，因安全帽未扣帽戴，遭仁武分局大華派出巡邏員警攔查。
遭攔當下，劉男神情緊張，先是辯稱有扣帽扣，後又說沒帶證件；警說「你好像很緊張」，他直接坦承有毒品前科，還說剛出獄，但否認施用毒品。
接著警方問及有沒有攜帶違禁品時，劉男竟下意識點頭，隨後警檢查隨身背包時，翻出剛用過的吸食器，經檢驗呈二級毒品安非他命陽性反應，令劉百口莫辯，警詢後，將他依違反毒品危害防制條例移送。
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