二寶爸涉兜售槍枝 落網辯：為賺15萬奶粉錢才賣槍

士林警分局日前獲報綽號「小莊」男子在台中四處兜售販賣槍枝，警方掌握情資確認25歲莊男涉案，10月17日南下台中在潭子崇德路一家超商前埋伏逮捕莊男，起獲改造手槍1把和6枚子彈。二寶爸莊男聲稱，小孩剛出生、老婆做月子，才會賣朋友寄放的槍枝，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

士林警方指出，25歲莊男在中部販售槍枝，與買家約定15萬元買賣槍枝，17日凌晨1時許與台中警方合作，跟監至台中市潭子一家超商前逮獲莊男，查扣改造手槍1把含彈匣2枚、子彈6發等證物。

莊男販賣槍枝罪證確鑿，為躲避警方查緝，不斷換交易地點，也嚴加過濾買槍者身分，行徑極為小心、謹慎。莊男供稱，他有一個2歲的小孩和剛出生的嫩嬰，老婆還在坐月子，為了賺點奶粉錢，才會鋌而走險賣槍，槍枝來源是4、5年前不太熟的朋友寄放的。全案依槍砲彈藥刀械管制條例，移送中檢偵辦。