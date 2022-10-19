影／偷遍北台6縣市「觸媒轉換器」 新莊警破連續竊盜

今年9月初，桃園陳、羅、周等3男共組竊盜集團，鎖定小貨車「觸媒轉換器」行竊，短短一個月不法獲利超過10萬元台幣。上個月底，新北市新莊發生多起「觸媒轉換器」竊案，經警追緝，於昨天在台中逮捕其中兩嫌及另名女子，當場查獲毒品、觸媒轉換器，一併帶回偵辦，朝竊盜、毒品罪嫌偵辦。

據了解，桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，皆有毒品前科，目前無業的他們，自組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊，上個月初（9月）開始，3嫌偽造車牌共乘一車，流竄在北台灣台中、新竹、桃園、雙北、宜蘭等縣市下手行竊。

從上個月（9月）30日到這個月13日，短短兩個禮拜，新北市新莊區中正路、中環路、新泰路、化成路段沿線，接連18輛同型小貨車「觸媒轉換器」遭人偷走，初估損失約50多萬。新莊警獲報，立即組成專案小組追緝，經調閱案發處周遭監視器畫面，鎖定陳、羅、周等3男涉案。