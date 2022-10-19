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影／偷遍北台6縣市「觸媒轉換器」 新莊警破連續竊盜

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今年9月初，桃園陳、羅、周等3男共組竊盜集團，鎖定小貨車「觸媒轉換器」行竊，短短一個月不法獲利超過10萬元台幣。上個月底，新北市新莊發生多起「觸媒轉換器」竊案，經警追緝，於昨天在台中逮捕其中兩嫌及另名女子，當場查獲毒品、觸媒轉換器，一併帶回偵辦，朝竊盜、毒品罪嫌偵辦。

據了解，桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，皆有毒品前科，目前無業的他們，自組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊，上個月初（9月）開始，3嫌偽造車牌共乘一車，流竄在北台灣台中、新竹、桃園、雙北、宜蘭等縣市下手行竊。

從上個月（9月）30日到這個月13日，短短兩個禮拜，新北市新莊區中正路、中環路、新泰路、化成路段沿線，接連18輛同型小貨車「觸媒轉換器」遭人偷走，初估損失約50多萬。新莊警獲報，立即組成專案小組追緝，經調閱案發處周遭監視器畫面，鎖定陳、羅、周等3男涉案。

昨天（18）下午3時許，警循線派員埋伏在台中市南屯區大墩南路一家摩鐵外，見陳嫌獨自開車外出之際，當場攔下壓制逮捕，另在摩鐵內逮捕羅男與王姓女子，當場查扣觸媒轉換器3個、切割機、電鑽等工具1批及毒品，一併帶回偵辦。昨晚犯嫌拒絕夜間偵詢，目前案件仍在偵詢中，朝毒品、竊盜等罪嫌偵辦。

警詢後依毒品、竊盜將三嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依毒品、竊盜將三嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，共組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊。記者曾伯愷／翻攝
桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，共組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊。記者曾伯愷／翻攝
桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，共組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊。記者曾伯愷／翻攝
桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，共組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊。記者曾伯愷／翻攝
桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，共組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊。記者曾伯愷／攝影
桃園市陳男（30歲）、羅男（25歲）、周男（24歲）等3嫌，共組竊盜集團，鎖定停放在戶外的小貨車「觸媒轉換器」下手行竊。記者曾伯愷／攝影
警方查扣犯案工具及贓物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣犯案工具及贓物。記者曾伯愷／翻攝

毒品 竊盜

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