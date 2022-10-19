影／恐嚇議員參選人 新北警破門逮竹聯幫文仁會分會長

竹聯幫仁堂文仁會分會長李姓男子今年8月曾恐嚇台北市議員參選人張文潔被逮仍不知悔改，以投資失利遭套牢為由，涉嫌持棍棒、刀械毆打黃姓被害人脅迫交付500萬元，新北市刑大日前持搜索票拘提李男及同夥共5人到案，查扣大批空氣長短槍。警詢後依違反組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪嫌送辦。

竹聯幫仁堂文仁會分會長李姓男子平日在新北市新店區、北市文山區等地活動，李男生性霸道並擁槍自重，時常教唆幫眾圍毆鬧事，以恐嚇取財、處理債務、圍標土方工程為主要經濟來源，今年8月間，才因涉嫌恐嚇台北市議員參選人張文潔遭北市警方逮捕，交保後仍不知悔改，依舊率領成員聚眾滋事，更以投資失利遭套牢為由，涉嫌持棍棒、刀械毆打黃姓被害人脅迫交付500萬元。

新北市刑大獲報幫派分子改造槍械情資，為避免造成選前有治安危害情事，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，與台北市松山及文山第二警分局、移民署北區事務大隊機動隊共組專案小組，全案經二個多月蒐證，本月13日上午10時許持搜索票、拘票兵分多路，前往新北市汐止、中和及北市萬華區等處拘提主嫌李姓男子（43歲）及同夥林姓男子（35歲）共5人到案，查扣作案用空氣長槍1枝、短槍12枝、木棍1枝、手機2支等證物，警詢後依違反組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送台北地檢署，經檢察官複訊後，由承審法院裁定李男羈押禁見。