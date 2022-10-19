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好萊塢飛車追逐高雄上演 兩派互開槍打成平手 6人起訴
高雄陳姓男子因綽號「偉哥」的好友遭黃姓男子嗆聲，陳男為幫「偉哥」出氣，和黃男在臉書筆戰，雙方約出來談判，結果碰面時，雙方在街頭飛車追逐，陳男一方拿出散彈槍射擊，黃男的友人則拿出模擬槍回擊，雙方沒人中彈受傷，警方獲報後，迅速逮捕陳男、黃男等6人，偵結後依槍砲彈藥管制條例、妨害秩序等罪起訴。
檢警調查，去年10月29日，陳姓男子（24歲）在黃男臉書留言嗆聲，黃男不滿回嗆陳男，雙方約好到鳳山五甲的馬祖港橋談判，陳男找來胞兄及何姓及徐姓友人助陣，黃男則邀洪姓友人赴約，當天深夜10時許，陳男見黃男一方抵達，還沒等對方下車就開車追逐。
陳男胞兄拿出散彈槍、空氣槍，將空氣槍交給陳男後，他則拿散彈槍站在轎車天窗，朝黃男車輛射擊，兩派人馬在鳳山五甲地區追逐，黃男一方則由洪男持模擬槍，朝陳男車輛射擊，後來因追逐無果，兩派人馬各自解散，過程宛如好萊塢飛車追逐戲碼。
後來黃男擔心槍戰被警方找上門，請鄭姓女友和張姓好友重回現場，沿路將彈殼撿拾乾淨，結果鄭女、張男檢彈殼時，正好碰到警方在現場採證，兩人當場被逮，乖乖交出3發彈殼及散彈槍子彈一枚。
警方據報調閱監視器畫面，以車追人，循線逮獲陳男、黃男等6人，查扣1把模擬槍、散彈槍1把及3發散彈，其中模擬槍經鑑定後無殺傷力，散彈槍則為菲律賓產的制式獵槍，具有殺傷力。
檢警偵辦時，陳男、黃男一方都否認朝對方射擊，稱只是往輪胎打，嚇嚇對方而已。檢方認為，黃男和友人拿的是模擬槍，無殺傷力，陳男等人雖拿是制式獵槍，但沒有證據證明他們有朝黃男身體或車子部位開槍，因此不構成殺人未遂罪，偵結依槍砲、妨害秩序等罪，將陳男、黃男等6人起訴。
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