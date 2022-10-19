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戴帽蒙面男竟是失聯移工 移民署新竹逮27人再辦3雇主
移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊近期聯合海巡署等單位，執行強化查處勤務，掌握線報並現場勘查，確認移工出入時間，連2次分赴竹北、湖口等非法移工藏匿之租屋處攔查；執勤返隊途中，眼尖發現路旁有幾名戴帽蒙面男子正在工作，一查竟是失聯移工，總計查獲非法移工27名及雇主3名，一併帶回調查。
新竹縣專勤隊調查發現，這些非法移工出門上工大多利用白牌車接送，租屋處刻意選在路人稀少的小巷弄避人耳目，但還是被發現，專勤隊人員確認移工出入時間，9月、10月接連2次分赴竹北、湖口等非法移工藏匿租屋處攔查，非法移工仍想趁隙逃跑，最後仍被包圍壓制。
另專勤隊人員在執行查處勤務返隊途中，眼尖發現路旁有幾名戴帽蒙面疑似移工之男子正在工作，經下車盤查比對身分，竟是失聯移工，遂帶回專勤隊調查。後續專勤隊將持續循線追查非法仲介及雇主，並依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰，非法移工部分則會盡速安排遣返。
新竹縣專勤隊隊長李文達表示，為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，並追查非法雇主及非法仲介，呼籲民眾不要僱用或仲介非法外來人口從事工作。否則違反就業服務法，將會裁處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。
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