馬來西亞拖船私運逾12億元海洛因來台 船長重判18年半

馬來西亞籍「BONGGAYA 28號」拖船船長等6人受自稱綽號阿吉（AJI）的成年男子邀集，從馬國走私市價共12億元的海洛因毒品110公斤、K他命290公斤來台，今年4月在高雄港西南方海域被海巡署緝獲，台南地院今天宣判，依共同運輸一級毒品罪判船長18年6月，其餘5名船員均判17年。

據調查，船長賈拉迪MOHD RAFE BIN MOKMIN及船員共6人，受到阿吉邀集，自馬國沙巴港出航，兩天後，賈拉迪即依對方指示，將拖船航行至砂勞越海域，與不詳船舶接頭。

船員以吊壁吊掛以防水袋包裝的雙獅牌海洛因321塊（總淨重約110公斤）、K他命292包（總淨重約290公斤），接力搬運至拖船後方甲板下方油艙中藏放，船長再依阿吉指示，駛至我國專屬經濟海域中指定位置。

然而，海巡隊人員接獲不法份子欲運輸毒品入台的情資而前往查緝，4月22日上午7時41分許，發現該拖船已滯留海域多時，卻無待拖船舶形跡可疑，靠近並示意登船檢查，未料，賈拉迪駕船反向加速離去，我海巡人員見狀緊追，在高雄港西南方177海浬攔獲。

經檢方指示，將拖船帶至台南海巡隊駐在公務碼頭搜索，23日晚間在拖船油艙中起獲一、三級毒品，共重400多公斤，估計市價高達12億元。