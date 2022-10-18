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涉殺馬籍女大生…台男遭肉搜起底 曾分享佛教信仰戒律很重要

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣男子陳柏諺涉嫌在台北市殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，陳男遭起底二年前改名，原名「陳巍元」2012年遭控肇事逃逸獲不起訴。陳男涉犯殺人罪遭法院裁定羈押獲准，臉書也遭起底容貌曝光，今年7月曾分享淨空法師圓寂享耆壽96歲的新聞，提到淨空法師回顧過往，提及章嘉大師日日叮嚀「戒律很重要」。

今年30歲、從事營造業的陳柏諺，在帳號簡介稱，「寧靜來自內心，知足帶來幸福的人生，台灣建築工程師」。他多次發布刺青手臂持iphone手機自拍的大頭照，今年9月25日換大頭照戴黑色帽子穿黑短袖，雙手插口袋，同樣露出手臂刺青。

檢警在偵辦案件中，在陳柏諺位於鶯歌的住處，查扣多支手機，還發現多本佛經，陳疑信仰佛教，臉書上多次分享佛教資訊，包含法鼓講堂YouTube頻道的「金剛經」佛教徒生死觀，探討人生的意義。

陳的臉書今年7月分享知名佛教講經法師「淨空法師圓寂享耆壽96歲」新聞，寫下，謝謝你這3年的陪伴，幾乎每天在YouTube看你講經說法，你曾說過章嘉大師的圓寂讓當時年輕的你才深刻去回想，他每天在你要離開課堂時都親自送你出門並輕聲對你說：「戒律很重要」這句話的意思。如今你也往生了。

檢警調查，今年10月13日，陳男涉嫌因金錢細故，和交往數天的蔡姓女大生爆發爭吵，疑失控殺害女大生後逃離現場，回到自己住處吞藥自殺。陳男在送醫時自稱殺害蔡女，全案曝光。

據悉，10月17日陳男出院向檢警坦承失手殺人，但第一時間陳男則辯稱，全案是加工自殺，企圖把責任推到死者身上，辯稱幫助死者自殺；由於案發當天檢察官接獲命案，立即抵達命案雅房勘查現場，不放過一絲線索，相驗初步研判不像是加工自殺，懷疑陳男說謊。陳出院後改稱，和蔡女交往5天，不滿交往費用就約10萬元，因金錢爆發爭吵，原本「想嚇嚇她」卻拿枕頭悶住蔡女臉部，沒想到卻斷氣身亡，聲稱是「失控殺害」。

檢警懷疑陳男未吐實，全案遺體雙手並無因掙扎受傷痕跡，10月16日下午檢察官、法醫經2小時解剖，詳細採集相關跡證送法醫研究所化驗，將留待鑑定報告，確定死因，盡速給悲憤的女大生家屬一個交代。殺人凶嫌陳柏諺10月18日遭士林地方法院法官認定有重罪虞犯，裁定羈押獲准，但可接見通信。

台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，應訊時遭爆改過名字，其臉書上還曾分享佛教相關講堂，還提到戒律很重要，卻涉犯殺人罪遭羈押。圖／取自陳男臉書
台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，應訊時遭爆改過名字，其臉書上還曾分享佛教相關講堂，還提到戒律很重要，卻涉犯殺人罪遭羈押。圖／取自陳男臉書

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