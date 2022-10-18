男子疑吸毒過量暴斃 警溯源意外查獲電競直播主涉毒

台北市警局萬華分局偵辦一起毒品吸食過量致死案件，溯源時意外逮到一名在遊戲實況界開直播的胡姓男子，並在他的住處搜到116公克的大麻，還有煙斗、封口機等證物；胡男坦承販賣，警詢後依毒品危害防制條例送辦，案經新北地檢署起訴，新北地院審理，胡被判處有期徒刑3年。

據了解，胡男（23歲）從事電競業，平時會開遊戲直播維生，住在新北市新莊區新北大道上，除了自己吸食大麻外，也會販賣大麻給他人。

去年一名男子在西門町突然暴斃，友人見狀報警、消處理，在進行司法相驗時，發現男子體內有化學反應，判斷含有毒品成分，懷疑是吸食毒品過量致死，警方開始向上溯源追查。

經過連日追查，發現胡男涉有重嫌，等到時機成熟，萬華分局幹員持新北地院核發的搜索票、拘票，前往新北市新莊區新北大道上的胡男住家，當場查扣116公克的大麻、大麻菸斗、分裝袋、磅秤、捲煙紙、封口機等不法證物。