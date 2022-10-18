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避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

黃明昭高雄視導選前治安 要求秉持行政中立查賄制暴

中央社／ 高雄18日電

警政署長黃明昭今天南下高雄視導選舉治安維護及查賄制暴工作，並要求秉持「行政中立、犯罪零容忍」立場，以「公平選舉、杜絕不法」為核心目標，持續淨化選前治安。

高雄市警察局今天發布新聞稿指出，111年地方公職人員選舉及憲法修正案複決案公投，將在11月26日舉行，黃明昭今天南下高雄市警局召開「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會」，視導選舉治安維護及查賄制暴工作相關整備及執行情形，並頒發掃黑、打詐、緝毒等集團性犯罪獎勵金及選舉治安維護工作慰勉金。

黃明昭致詞表示，距選舉投票日越近，要求警方積極蒐報情資，全面查察賄選，防制不法分子利用金錢利益影響選舉公平性，且嚴查境外資金或勢力隱身幫派組合介入選舉，積極防制假訊息影響選情。

黃明昭也提醒，警方治安維護工作繁重艱鉅，必須秉持「行政中立、犯罪零容忍」立場，展現嚴正執法決心，以「公平選舉、杜絕不法」為核心目標，持續淨化選前治安環境，嚴密查緝各式非法槍彈，強力掃蕩黑道幫派及暴力犯罪組織。

高市警局表示，在全面淨化選前治安肅槍及掃黑專案行動中，警方動員刑大暨各分局，共查獲非法槍械案25件30人、緝獲非法槍枝49枝，檢肅組織犯罪43件156人到案；另全市槍擊案件自今年1月迄今僅發生2件，為六都最低，破獲率150%也是六都最佳。

黃明昭 賄選 高雄市 警察

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