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偷車賊攜毒飛車警追捕 死巷甕中捉鱉人贓俱獲

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市42歲簡姓男子在大溪圳頂地區偷竊一輛轎車後，再偷竊車牌懸掛躲避警方追查，大溪警方今天凌晨攔檢執勤，簡男發現駕駛贓車四處逃竄，警方立即尾一路鳴笛追逐圍捕，在一處死巷將他逮捕，車內查獲毒品及失竊車牌，警訊後將他依竊盜、毒品危害防制條罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方表示，簡姓男子日前在大溪區圳頂地偷竊一輛轎車，車主向圳頂派出所報案，警方成立專案小組偵辦，查出簡男偷竊該輛轎車，又偷竊另一輛轎車車牌懸掛，逃避警方查緝。

簡男開車出外，碰上警方攔檢勤務，簡嫌擔心偷竊被抓捕到案，竟開車逃離，警方立即開車尾隨圍捕，簡嫌開車四處逃竄、多次闖紅燈違規危險行駛，卻因不熟悉路況，贓車開入狹窄死巷卡住，警方「甕中捉鱉」將他逮捕。

簡嫌車上查獲海洛因、安非他命毒品6小包（5.07公克）及多輛失竊轎車車牌，他坦承犯行。警方表示，簡男訊後依竊盜、毒品危害防條制移送桃園地檢署偵辦。

警方逮捕簡嫌偷竊轎車及多面車牌竊盜案。記者曾增勳／翻攝
警方逮捕簡嫌偷竊轎車及多面車牌竊盜案。記者曾增勳／翻攝
警方查獲簡嫌偷竊轎車及多面贓車車牌（見圖）散落車內。記者曾增勳／翻攝
警方查獲簡嫌偷竊轎車及多面贓車車牌（見圖）散落車內。記者曾增勳／翻攝
警方逮捕簡嫌偷竊轎車查獲海洛因及安非他命。記者曾增勳／翻攝
警方逮捕簡嫌偷竊轎車查獲海洛因及安非他命。記者曾增勳／翻攝

偷竊 毒品 桃園 贓車 竊盜

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