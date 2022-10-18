偷車賊攜毒飛車警追捕 死巷甕中捉鱉人贓俱獲

桃園市42歲簡姓男子在大溪圳頂地區偷竊一輛轎車後，再偷竊車牌懸掛躲避警方追查，大溪警方今天凌晨攔檢執勤，簡男發現駕駛贓車四處逃竄，警方立即尾一路鳴笛追逐圍捕，在一處死巷將他逮捕，車內查獲毒品及失竊車牌，警訊後將他依竊盜、毒品危害防制條罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方表示，簡姓男子日前在大溪區圳頂地偷竊一輛轎車，車主向圳頂派出所報案，警方成立專案小組偵辦，查出簡男偷竊該輛轎車，又偷竊另一輛轎車車牌懸掛，逃避警方查緝。

簡男開車出外，碰上警方攔檢勤務，簡嫌擔心偷竊被抓捕到案，竟開車逃離，警方立即開車尾隨圍捕，簡嫌開車四處逃竄、多次闖紅燈違規危險行駛，卻因不熟悉路況，贓車開入狹窄死巷卡住，警方「甕中捉鱉」將他逮捕。