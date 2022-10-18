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桃園竊賊躲攔檢開車逃竄巷弄撞上民宅被逮 警依3罪嫌送辦

聯合報／ 記者翁唯真曾增勳／桃園即時報導

桃園大溪仁和路上巷弄，今凌晨2時許，大溪警分局圳頂派出所員警發現42歲的簡姓汽車竊盜嫌犯，立即攔檢，不料簡男四處逃竄，於巷弄內將簡男逮捕，並起獲海洛因及安非他命計6包，及多部失竊轎車車牌，警方將人帶回，經警詢後依毒品、竊盜及公共危險罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警分局表示，日前圳頂派出所受理民眾轎車遭竊案，立即成立專案小組積極查緝，偵辦過程中發現簡男竊車後，再竊取另部轎車牌懸掛以逃避警方查緝。

今警方發現竊嫌行蹤立即實施攔截圍捕，簡嫌見警立即逃竄，為逃避警方緝捕於過程中多次違規，完全無視往來公眾安全，後因不熟悉路況將車輛駛入窄巷內撞上民宅牆壁遭員警當場逮捕，現場凌亂、車頭左前方也出現強烈撞擊痕跡。

警方發現簡男持有洛因及安非他命計6包，含袋重5.07公克及多部失竊轎車車牌，經警詢後全案依毒品、竊盜及公共危險罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園大溪竊盜犯拒絕警方攔檢衝巷弄，遭逮查獲6包毒品。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪竊盜犯拒絕警方攔檢衝巷弄，遭逮查獲6包毒品。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪竊盜犯拒絕警方攔檢衝巷弄，警匪追逐最終撞上民宅遭逮，車頭毀損。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪竊盜犯拒絕警方攔檢衝巷弄，警匪追逐最終撞上民宅遭逮，車頭毀損。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪竊盜犯拒絕警方攔檢衝巷弄，遭逮查獲6包毒品，也起獲他車車牌。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪竊盜犯拒絕警方攔檢衝巷弄，遭逮查獲6包毒品，也起獲他車車牌。記者翁唯真／翻攝

桃園 竊盜 毒品

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