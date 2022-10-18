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遇臨檢謊報兒身分稱自己「104年生」 35歲通緝犯KTV落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

35歲羅姓男子因案被通緝，日前在KTV唱歌時遭遇臨檢，竟謊報兒子身分躲避查緝，眼尖員警發現羅男所報身分「今年才7歲」，當場識破羅男謊言，逮捕偵詢後將羅男解送新北地檢署歸案。

警方調查，台北市內湖分局員警10月7日臨檢時，大湖派出所副所長黃梓翔帶隊臨檢一間KTV，在包廂內清查羅姓男子身分，發現羅男所報身分證字號「今年才7歲」。

員警再次詢問羅男出生年月日，羅男仍自稱「民國104年生」，員警見狀直言「104年生，現在你才7歲欸」，羅男聽聞沉默不語，伸出雙手示意員警將其上銬。

據悉，羅姓男子2018年初與朋友到KTV歡唱飲酒時，趁女性友人喝醉，帶到旅館內發生性關係，女子隔日醒來發現異狀，立刻報警提告，經檢方起訴、法院審理，羅男被依乘機性交罪判徒刑3年10月，卻遲未到案執行，遭新北地檢署通緝。

警方表示，10月8日凌晨查明羅男身分後，即逮捕羅男並解送新北地檢署歸案。同時強調，對於危害社會治安的各類犯罪，警方將嚴正執法、絕不寬貸，有心人士切勿以身試法。

員警識破羅謊言，將其逮捕歸案。記者李隆揆／翻攝
員警識破羅謊言，將其逮捕歸案。記者李隆揆／翻攝

新北 臨檢 KTV

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