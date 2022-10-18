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遭警搜查時他供出3萬元槍彈盼能減刑 仍遭法院重判

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄謝姓男子多年前向陌生男子以3萬元購得一把非制式手槍及制式子彈，直到去年遭人檢舉，警方在謝男住處查扣槍彈。審理期間，謝男主張自首盼能減刑，但法官認為，警方搜索已有足夠證據，供出槍彈屬自白非自首，審理後，將他依未經許可持有非制式手槍罪，處5年2個月有期徒刑，併科罰金5萬。

判決指出，謝男2018年到2019年間，在旗山公園向綽號「阿國」的男子以3萬元購買1把非制式手槍，及2顆口徑9x19mm制式子彈，購得後，便藏於家中。

直到去年遭人檢舉持有槍械，警方於10月27日持搜索票，先是到某里長辦公室，查扣一顆仿M26的教學用手榴彈，隨後謝男向警方供稱持有手槍，接著在他的住處查獲槍彈。

經送內政部警政署刑事警察局鑑定，查扣的非制式手槍及子彈，都具有殺傷力，另教學用手榴彈，則非槍砲彈藥刀械管制條例所列管的制式手榴彈；警詢、偵訊時，謝男也坦承犯行，遭檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

審理時，謝男透過辯護人主張，他在警方搜索時，主動供出持有手槍，並帶警方一同到住處搜索，應符合減刑及自首規定。

法官認為，警方進行搜索已相當程度掌握持有槍彈的根據，謝男同意搜索且明示藏放所在地，只屬自白並非自首，因此不符減刑規定。

另謝男有毒品、竊盜等前科，雖與持有槍彈犯行罪名、罪質不同，但槍枝、子彈都對公眾有高度危險性，且非法持有已對社會治安存有相當隱憂；法院審理後，將他依未經許可持有非制式手槍罪，處5年2個月有期徒刑，併科罰金5萬，得服勞役，並沒收扣案的槍彈及教學用手榴彈，全案仍可上訴。

高雄謝姓男子遭人檢舉持有槍彈，後遭警方搜索，法院審理後，將他依未經許可持有非制式手槍罪，處5年2個月有期徒刑，併科罰金5萬。記者陳弘逸／攝影
高雄謝姓男子遭人檢舉持有槍彈，後遭警方搜索，法院審理後，將他依未經許可持有非制式手槍罪，處5年2個月有期徒刑，併科罰金5萬。記者陳弘逸／攝影

自首 警察 毒品 槍枝

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