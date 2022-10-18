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背9條通緝他躲桃園鄉間打工 開車未繫安全帶被逮直呼衰
桃園市大園區61歲邱姓男子，昨天傍晚開車返回公司途中，因未繫安全帶被員警攔查，通緝犯因而曝光，原來他身負毒品、肇事逃逸等9項通緝，他自稱不知情；員警也在他身上查獲毒品安非他命，全案依毒品罪嫌偵辦。
大園警分局埔心派出所警員吳承殷、劉昱成昨天傍晚5時許巡邏行經大園區大竹南路，發現一輛廂型車駕駛開車未繫安全帶，不符行車規定，隨即攔下盤查。
員警利用警用行動電腦查詢駕駛身分，發現這名邱姓男子竟是通緝犯，自2020年起陸續被士林、桃園、新北等地檢署發布8項毒品及1項肇事逃逸通緝，隨即將他控制。
邱男得知後當場愣住，自稱剛從新北搬到桃園，在大園一家工廠工作，已有一段時間，沒有收到通知書，並不清楚自己遭通緝，更沒想到會因未繫安全帶被查獲，直呼「真倒楣」。
警方隨後也在邱男身上查獲1小包毒品安非他命，以及使用過的玻璃球吸食器，讓他當場啞口無言，全案依毒品、肇事逃逸通緝、毒品通緝等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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