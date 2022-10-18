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台南男子夜駕註銷車吃消夜 警攔檢起獲毒品送辦
30歲凃姓男子昨天深夜11點40分，駕車行經台南市中西區民生路，因闖紅燈為員警巡邏發現攔查，車牌還被註銷。警方在凃皮包內發現K他命12包、重22公克，毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。
凃昨天深夜駕車外出吃完宵夜，準備返家途中因車輛右方大燈故障未亮，在民生路、中華西路，為海安派出所長何家慶注意，先以警政M-Police行動載具查詢發現所駕駛牌照註銷，經尾隨中又發現他闖紅燈違規，在中華西路臨安橋將其攔下。
警方後續在其車上發現K盤，皮包內有K他命毒品12包22公克，當場為員警逮捕帶回調查。據了解，凃表示K他命是他要自己吃的，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送南檢法辦外。
車輛牌照註銷部分，依道路交通管理處罰條例第12條，罰汽車所有人3600元以上，1萬零800元以下罰鍰。闖紅燈部分依道交條例第53條，可處1800元以上，5400元以下罰鍰。車輛並當場移置保管。
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